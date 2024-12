Arrepentido de 1 tuit: Divertida rectificación de Dani Senabre por culpa de Ferran

Dani Senabre es un periodista y comunicador catalán conocido por su estilo fresco, directo y lleno de humor. Nacido en Catalunya, Senabre ha destacado principalmente en el ámbito deportivo. Colaborando en medios como RAC1, la COPE y programas de televisión donde ha analizado el fútbol y otros deportes con su toque personal.

Su habilidad para conectar con la audiencia lo ha convertido en una figura querida por muchos aficionados. Además de su trayectoria en los medios tradicionales, Senabre también ha explorado plataformas digitales y redes sociales, donde comparte reflexiones, comentarios y análisis que a menudo generan un gran impacto.

Es conocido por no tener miedo de expresar su opinión, incluso cuando va contra la corriente. Su carisma y capacidad para debatir con agudeza lo consolidan como una voz influyente en el panorama mediático catalán. Ahora, el catalán ha vuelto a ser noticia por una de sus últimas reacciones a través de su cuenta de X (Twitter).

Su reacción tras el gol de Ferran

El pasado martes, cuando se supo que Ferran Torres iba a ser titular delante del RCD Mallorca, muchos culés tuvieron la misma reacción: ponerse las manos en la cabeza sin creerlo. Y es que su titularidad suponía la suplencia del pichichi de la liga, Robert Lewandowski.

| Germán Parga (FC Barcelona), FC Barcelona

Además, la figura del valenciano es una de las más cuestionadas en los últimos meses en Can Barça. Una de las primeras reacciones a esta titularidad por parte de Ferran fue del mismo Dani Senabre, quién no daba crédito a esta decisión de Hansi Flick en el once.

"Ferran titular, empezamos mal la tarde", explicaba a través de su cuenta personal en X (Twitter) el periodista catalán. No obstante, al inicio del encuentro, Senabre acabó comiéndose sus palabras, ya que Ferran tan solo necesitó 12 minutos de juego para anotar un tanto ante el Mallorca.

Así pues, ante este gol, Dani citó su propio tuit respondiendo "De nada", dando a entender que había "gafado" la posible mala actuación de Ferran para que así consiguiera marcar. Y es que Ferran, además del gol tuvo más oportunidades para irse de Son Moix para irse con otros tantos en su casillero.

La actuación de Ferran

El '7' del F.C Barcelona hizo un partido más que aceptable, dando frescura al ataque azulgrana y una variante distinta a la que nos tiene acostumbrados Robert Lewandowski. Además, Torres tuvo un gran desgaste en una presión clave para los intereses del equipo catalán.

Por otro lado, su participación ayudó al descanso de Robert Lewandowski, quién no participó ni un solo minuto en el encuentro. Y es que el polaco era el jugador de campo con más minutos en el Barça está temporada. Y con 36 años, Flick busca empezar a dosificarle para evitar una posible lesión.