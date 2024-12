García Pimienta no el vol al Sevilla i Rubén Baraja el truca per al València

El València passa un moment crític en la defensa després de la greu lesió de genoll de Thierry Correia, el seu lateral dret titular. El portuguès, peça clau a l'esquema de Rubén Baraja, serà fora el que resta de temporada. Davant d'aquesta situació, la direcció esportiva del club ha prioritzat fitxar un recanvi al mercat hivernal. L'objectiu és clar: reforçar un carril dret que ha quedat minvat.

Des del primer moment, Iván Fresneda es va posicionar com el principal candidat per ocupar el lloc de Correia. El jove lateral, actualment a l'Sporting de Portugal, ha despertat l'interès de diversos clubs a causa de la seva qualitat i projecció. Fresneda, que ja coneix el futbol espanyol pel seu pas pel Reial Valladolid, encaixa perfectament al perfil que busca el València: jove, talentós i amb projecció a llarg termini.

Les darreres informacions apunten que les negociacions entre el València i l'Sporting estan avançades. De fet, el fitxatge es podria tancar els propers dies. Tot i això, l'operació no està exempta de dificultats, ja que el Rayo Vallecano també ha mostrat interès en el jugador. Aquest factor manté en suspens els aficionats del València, que esperen veure Fresneda vestit de blanquinegre.

Gonzalo Montiel, una alternativa viable

Davant la possibilitat que l'operació per Fresneda es compliqui, el València ja treballa en alternatives. Un dels noms que ha sorgit és el de Gonzalo Montiel, lateral dret del Sevilla FC. El campió del món amb Argentina no compta en absolut per a García Pimienta, tècnic del Sevilla, cosa que el converteix en una opció interessant per a altres clubs.

La situació de Montiel al Sevilla és complicada. Des de començament de temporada, tot just ha disputat 11 minuts a LaLiga, repartits en tres partits. Això demostra que no entra als plans de l'entrenador i que el club andalús està disposat a escoltar ofertes per ell al gener. Tot i que el jugador preferiria un retorn a la Premier League, la manca d'oportunitats el podria portar a considerar un destí com el València.

Rubén Baraja necessita un lateral amb experiència per cobrir la baixa de Correia, i Montiel encaixa en aquest perfil. Als 27 anys, l'argentí ja ha demostrat la seva qualitat en grans escenaris, incloent-hi el Mundial de Qatar, on va ser clau en la conquesta del títol per part de l'Argentina. La seva experiència i capacitat defensiva podrien aportar solidesa a l'equip, cosa que Baraja considera fonamental per afrontar la resta de la temporada.

A més, Montiel representa una oportunitat de mercat. Al no comptar per al Sevilla, el seu fitxatge es podria tancar per un preu assequible, cosa important per a un València amb limitacions econòmiques. Tot i això, tot dependrà de com evolucioni l'operació per Fresneda, que segueix sent la prioritat del club.