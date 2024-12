Ni Frenkie de Jong ni Ferran Torres: Dani Senabre troba altres culpables

Ahir, el FC Barcelona va patir una dolorosa derrota a casa contra Las Palmas, caient per 1-2. El resultat no va trigar a encendre les xarxes socials, amb seguidors dividits sobre qui carregar la culpa.

D'una banda, diversos aficionats van apuntar a l'arbitratge i van assegurar que algunes decisions van ser qüestionables. D'altra banda, una part de l'afició va mostrar autocrítica, destacant el pobre exercici de l'equip al terreny de joc.

L'opinió de Senabre

Entre l'enrenou d'opinions va aparèixer un tuit de Dani Senabre, que ràpidament es va fer viral. En el missatge, el periodista esportiu va llançar una crítica directa a la nova mascota del club català, Cat, i altres elements relacionats amb la imatge del Barça.

| Dani Senabre

"A prendre per sac el gat CAT, els pantalons blancs i la mare que els va matricular a tots", va escriure. La frase va ressonar entre aficionats, acumulant milers de visualitzacions i reaccions en tot just unes hores.

Cat, un símbol que no convenç tothom

La presentació de Cat, la nova mascota del Barça, ha generat opinions trobades. El personatge, un gat salvatge dissenyat per celebrar el 125è aniversari del club, busca representar els valors culers i ser un pont entre l'entitat i els seus seguidors.

Tot i això, no tots els aficionats estan convençuts d'aquesta elecció. Alguns la veuen com un intent forçat de connectar amb les noves generacions.

Durant la gala de presentació, Cat va protagonitzar moments anecdòtics amb jugadors com Lamine Yamal i Gavi. La mascota fins i tot va posar en selfies amb Joan Laporta.

Tot i l'esforç del club blaugrana per donar-li protagonisme, la derrota davant Las Palmas ha provocat que molts la vegin com un símbol més del mal moment que travessa l'equip.

Una derrota que convida a la reflexió

Més enllà de les crítiques a l'àrbitre i a la mascota, sembla que el veritable problema és el rendiment de l'equip. L'afició es va mostrar especialment dura amb alguns jugadors, acusant-los de manca d'intensitat i de compromís. Las Palmas, per la seva banda, va aprofitar les seves oportunitats i va saber gestionar el partit de manera intel·ligent.

El president Joan Laporta també té les seves pròpies apostes per millorar la imatge del club, com ara potenciar els diferents productes oficials amb la figura de Cat. Tot i això, decisions com aquesta semblen no tenir l'impacte desitjat quan els resultats al camp no acompanyen.

"Teníem els colors i l'escut, ara tenim una mascota", va afirmar Laporta durant la gala de presentació. Aquestes paraules, que cercaven inspirar, han estat reinterpretades com un reflex de prioritats equivocades.

Així doncs, la derrota contra Las Palmas ha deixat el Barça en un moment delicat. Mentre que alguns busquen excuses en factors externs, altres advoquen per un canvi de mentalitat i una millora en el joc.

Cat, encara que polèmica, és només un símbol més a la història del club. L'important ara és que l'equip recuperi la confiança i torni als nivells de competitivitat que exigeix l'afició.