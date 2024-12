Ni ell mateix s'ho creu: Així ha marcat Ferran Torres el primer gol del Barça

per Sergi Guillén

Ferran Torres travessa un moment complicat al FC Barcelona, i és objecte de crítiques per part de l'afició culer. En els últims partits, el davanter valencià ha mostrat alts i baixos en el seu rendiment, fet que ha generat debat sobre la seva continuïtat com a titular.

Tot i que va iniciar la temporada sent titular, el seu rendiment ha caigut recentment, deixant dubtes quant a la seva capacitat per ser decisiu en trobades clau. L'afició li retreu una manca de regularitat i eficàcia en les oportunitats de gol, elements crucials en un equip que aspira a dominar tant a LaLiga com a competicions europees.

Tot i això, Hansi Flick ha defensat el jugador públicament, assenyalant el seu treball i compromís en els entrenaments. La pressió augmenta per a Ferran, que necessita recuperar confiança. Així doncs, amb aquest gol contra el Mallorca potser en podem veure una millor versió de cara al futur.

El seu surrealista gol a Son Moix

El dia d'avui Ferran Torres ha sorprès tothom amb el seu gol a Son Moix contra el RCD Mallorca. No només per la seva eficàcia, sinó també per la jugada del gol, la qual ha estat totalment surrealista. El gol en qüestió ha tingut lloc al minut 11 del matx, quan encara estaven les taules al marcador.

| FC Barcelona

La jugada l'ha iniciat Pedri, que gràcies a la seva capacitat per llegir el joc ha vist una passada entre línies perfecte per a Olmo. Tot i això, el control del català no ha estat el millor de tots i la defensa local ha aconseguit robar-li la pilota.

Tot i així, amb la pilota als seus peus, Johan Mojica ha intentat un rebuig que no ha estat gens contundent i ha acabat als peus de Ferran. Amb la pilota a prop de la frontal de l'àrea, el valencià ha decidit rematar de primeres i ha anotat el primer gol del partit.

La jugada ha estat totalment rocambolesca, ja que primer ha tocat en un defensa del Mallorca i finalment ha passat entre les cames del porter. Leo Roman, doncs, només ha pogut veure com 'El Tiburón' aconseguia connectar l'esfèric amb la xarxa.

Aprofita el vot de confiança de Flick

Abans de l'inici del matx, Ferran ja ha acaparat totes les mirades després de l'anunci de l'onze titular per al matx contra el Mallorca. I és que el valencià ha passat per sobre de Robert Lewandowski al lloc de '9', encara que hagi estat per descans del polonès.

Tot i això, des de l'inici de la temporada, Hansi Flick ha demostrat que compta amb Ferran, i ho ha alineat amb regularitat quan ho ha tingut disponible a l'equip. Així, ara amb aquest gol, Torres ha respost al vot de confiança del tècnic alemany.