Hansi Flick revela el motiu de la suplència de Lewandowski contra el Mallorca

per Sergi Guillén

El partit contra el RCD Mallorca a Son Moix és sens dubte un partit molt perillós pels interessos del FC Barcelona. Els locals 'oloren sang' després dels mals resultats recents del combinat culer, i buscaran els tres punts en un camp que han convertit en tot un fortí de resultats positius.

Tot i això, sembla que Hansi Flick afronta el matx amb molta calma, i així ho hem pogut veure amb el seu 11 titular. En aquest, ha apostat per la titularitat de Ferran Torres, deixant el pitxitxi Robert Lewandowski a la banqueta. Tot això, però, té una explicació i així ens l'ha fet saber Hansi.

El motiu de la suplència del polonès

El tècnic alemany del Barça, Hansi Flick, ha revelat la decisió darrere de la suplència de Robert Lewandowski al partit contra el Mallorca. En declaracions a Movistar, l'entrenador va explicar que el davanter polonès necessitava descans després d'una intensa càrrega de partits.

| Germán Parga (FC Barcelona), FC Barcelona

“Lewandowski ha jugat molt i ha de descansar. Aquesta setmana tenim un altre gran partit i serà bo per a ell parar”, va comentar Flick, justificant així la titularitat de Ferran Torres.

El tècnic va deixar clar que l'objectiu principal continua sent la victòria, destacant el bon rendiment de l'equip les darreres setmanes. Tot i això, ha reconegut que encara hi ha marge de millora en termes de concentració.

“Hem de guanyar aquest partit, estem jugant bé, però he trobat a faltar un 5% més de concentració per ser més efectius”. Va assenyalar l'alemany, subratllant la importància de l'eficàcia en els moments clau.

Parla sobre els perills del Mallorca i el poder de la Masia

Pel que fa al rival, Flick va mostrar respecte pel joc del Mallorca, que destaca per la seva pressió i disposició tàctica. "Ells juguen amb dos davanters i hem d'estar pendents amb la pilota, pressionen bé", va afegir.

Aquestes declaracions reflecteixen la importància de mantenir la possessió i la calma davant d'un equip que planteja un joc directe i agressiu. Flick també va aprofitar per elogiar el paper dels joves jugadors de l'equip, especialment els formats a La Masia.

“Tenim un grup jove i cal jugar-hi. Hi ha molts jugadors de La Masia, això m'encanta. Estem molt contents de ser-hi”, va afirmar, mostrant la seva confiança en les noves generacions.

La seva aposta per Ferran Torres en aquest partit respon, en part, a aquesta filosofia de donar oportunitats als joves talents de l'equip. El tècnic va concloure la seva intervenció amb un missatge optimista: “Tant de bo guanyem avui”.

Aquest partit es presenta com una prova per avaluar la profunditat de la plantilla i la capacitat del Barça per afrontar rotacions sense perdre competitivitat.

Així doncs, Ferran Torres tindrà l'oportunitat de demostrar que pot ser una peça clau a l'esquema de Flick. Mentrestant, l'equip busca consolidar-se en la lluita pel lideratge. Tot i això, aquest partit pot ser una arma de doble tall per al valencià, qui podria ser relegat a la suplència si realitza una actuació que no agradi al tècnic.