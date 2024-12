Sorpresa de Flick a l'11: Una peça clau a la banqueta, juga Ferran Torres

El partit és sens dubte una prova de foc per a Hansi Flick i el FC Barcelona. Després de la inesperada derrota a Montjuïc per 1 gol a 2 davant la UD Las Palmas. El Barça està necessitat de la victòria per seguir una jornada més líder de primera.

Tot i això, l'equip avui no tindrà ni de lluny un partit fàcil, ja que s'enfronten a una de les revelacions d'aquesta temporada. Es tracta del RCD Mallorca, el qual ocupa la sisena posició a la taula als comandaments de Jagoba Arrasate.

Els balears encadenen 2 victòries consecutives i afronten el partit amb molta motivació. Amb una victòria, els de Flick reafirmarien el lideratge, mentre que els locals podrien entrar en lloc de Champions League.

El canvi a l'esquema

Hansi Flick ha sorprès amb la seva alineació titular contra el Mallorca a la jornada 19 de LaLiga. La decisió més destacada ha estat deixar Robert Lewandowski a la banqueta, donant pas a Ferran Torres com a titular. Aquesta elecció ha generat nombrosos comentaris entre els aficionats, que no esperaven veure el golejador polonès fora de l'onze inicial.

| F.C. Barcelona

Lewandowski, que ha estat fonamental per a l'atac del Barça aquesta temporada, no ha aparegut a l'alineació titular per primer cop en diverses setmanes.

La seva suplència ha cridat especialment l'atenció, considerant el seu pes a l'equip i la seva capacitat golejadora en moments clau. Alguns suggereixen que Flick ha buscat dosificar-lo de cara a futurs compromisos importants.

Ferran Torres ha rebut la confiança del tècnic alemany per liderar l'atac. El davanter valencià, que ha tingut actuacions intermitents, ha mostrat en ocasions centelleigs de qualitat que Flick sembla voler potenciar. La seva inclusió ha generat expectació especialment per l'oportunitat de demostrar la seva capacitat en un rol protagonista.

Els altres jugadors escollits per al partit d'avui

A més de Ferran Torres, l'onze titular ha comptat amb altres jugadors clau com són Pedri, Raphinha i Lamine Yamal, que han estat constants a l'esquema del Barça. Tot i això, l'absència de Lewandowski ha estat el tema principal a la prèvia de la trobada, marcant una alineació que podria indicar canvis en l'estratègia de Flick.

La decisió del tècnic ha deixat clar que confia en la profunditat de la plantilla. Amb Ferran Torres al capdavant, el Barça ha plantejat un atac diferent, amb més mobilitat i opcions per bandes. Queda per veure si aquesta aposta donarà fruits en un partit crucial per mantenir la lluita pel lideratge.

Els ulls estaran posats en com Ferran respon a aquesta oportunitat, així com quan i com Flick decidirà utilitzar Lewandowski durant la trobada. La gestió de minuts podria ser clau per assegurar tant el resultat immediat com la forma de l'equip les properes setmanes.