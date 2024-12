El Sevilla vol un ex del Barça: Objectiu de García Pimienta al gener

La temporada del Sevilla està sent més complicada del que s'esperava. Ocupen posicions intermèdies a la taula, lluny de la lluita pels llocs europeus. Davant d'aquesta situació, el club sevillà està decidit a reforçar la seva plantilla al mercat d'hivern per fer un salt de qualitat. Entre els noms que sonen per millorar l'equip, destaca el de Sergi Roberto, actualment jugador del Como a la Sèrie A, tal com ha informat El Nacional.

L'interès del Sevilla en Sergi Roberto no és nou. Al mercat estival passat, García Pimienta, tècnic sevillista, ja va intentar el seu fitxatge sense èxit. Aleshores, el jugador català va preferir acceptar l'oferta del Como, motivat per l'oportunitat de jugar en un projecte liderat pel seu amic Cesc Fàbregas. Tot i això, la idea de comptar amb Roberto no s'ha esvaït al club andalús, que ara valora seriosament reprendre les converses per incorporar-lo al gener.

Tot i que porta un mes lesionat, els primers partits de Sergi Roberto al Com van ser determinants. El migcampista va aconseguir imposar la seva jerarquia i experiència i es va convertir en un pilar de l'equip. Als 528 minuts que va disputar aquesta temporada, va registrar un 91,4 % d'encert a les passades, la millor xifra d'un migcampista a la Sèrie A. A més, va acumular una assistència en els vuit partits que va jugar abans de la lesió.

La seva influència al Com no només es reflectia en els números, sinó també en el rendiment de l'equip. Amb ell al camp, l'equip italià va aconseguir sortir dels llocs de descens. Tot i això, la seva baixa per una lesió de genoll ha coincidit amb una ratxa negativa que els ha tornat a la part baixa de la taula.

| Como

La connexió amb García Pimienta

La relació entre García Pimienta i Sergi Roberto podria ser clau en aquesta operació. Tots dos van coincidir al filial del FC Barcelona, on el tècnic va confiar plenament al de Reus. García Pimienta busca un perfil com el de Roberto: un jugador amb experiència, polivalent i capaç de liderar al centre del camp. A més a més, la seva arribada permetria al Sevilla reforçar una zona que ha patit baixes importants aquesta temporada.

Tot i que l'interès del Sevilla és evident, l'operació no serà senzilla. Sergi Roberto va signar un contracte de dos anys amb el Como i la seva importància a l'equip italià és inqüestionable. A més a més, la lesió que arrossega podria generar dubtes sobre el seu estat físic. Tot i això, a Nervión confien que les negociacions puguin arribar a bon port.

Per la seva banda, Cesc Fàbregas, company i amic de Roberto al Como, no voldrà perdre una de les peces clau de l'equip. Tot i això, la possibilitat de tornar a Espanya i jugar en un dels equips més històrics del país podria resultar temptadora per al jugador català.