Edu Aguirre dissecciona l’estratègia de Xabi Alonso: “A diferència d’Ancelotti...”

El Real Madrid viu una transformació evident des de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta. Després del Mundial de Clubs, el tècnic ha començat a implantar una idea que trenca amb dinàmiques passades. El projecte ja no es regeix per noms o jerarquies, sinó per rendiment i compromís.
El canvi de filosofia després del Mundial de Clubs
Edu Aguirre, en la seva intervenció a El Chiringuito després de la victòria davant l'Oviedo, va subratllar la importància de la nova gestió. Va recordar com en etapes anteriors, tant amb Carlo Ancelotti com amb Zinedine Zidane, les grans figures tenien un lloc assegurat a l'alineació. Aquesta política, segons el periodista, impedia que futbolistes com Arda Güler o Brahim gaudissin de continuïtat tot i estar en forma.
Amb Xabi Alonso, aquesta tendència sembla haver canviat de manera radical. La suplència de Vinicius al Carlos Tartiere i el rol secundari de Rodrygo confirmen que ningú té assegurat el lloc. El mateix Aguirre va qualificar aquesta situació com un cop damunt la taula que marcarà el rumb de la temporada.
La meritocràcia com a segell d'identitat del nou Madrid
“Qui no penca, a la banqueta, aquí no hi ha intocables”, va assenyalar Aguirre en valorar l'estratègia de l'entrenador. Les seves paraules resumeixen una filosofia que vol premiar la regularitat i no el cartell mediàtic. D'aquesta manera, jugadors que abans eren considerats secundaris ara tenen oportunitats de brillar. Gonzalo, Brahim o el mateix Arda Güler representen aquesta aposta pel talent i la competència interna.
El missatge és clar: el Madrid de Xabi Alonso exigeix entrega màxima. La meritocràcia serà l'eix sobre el qual es construeixi un equip més competitiu i menys previsible.
Vinicius i Rodrygo, exemples de la nova gestió tàctica
La gestió dels dos extrems brasilers a Oviedo reflecteix perfectament el canvi de rumb al vestidor. Rodrygo, titular per primera vegada aquesta temporada, es va mostrar motivat tot i que no va aconseguir marcar diferències en atac. Va ser substituït al minut 63 i no va amagar la seva frustració. Vinicius, per la seva banda, va començar des de la banqueta i va entrar a la segona meitat, quan va trobar més espais.
Edu Aguirre va destacar com Vinicius va sortir amb un punt extra de motivació després de la suplència. Per al periodista, el fet que una estrella de l'equip no tingui assegurada la titularitat servirà d'avís a la resta de la plantilla.
Una aposta que vol consolidar un nou Real Madrid
La victòria al Carlos Tartiere i el ple de triomfs en aquest inici de Lliga donen suport al nou projecte. Els resultats acompanyen i el missatge llançat des de la banqueta comença a calar en els jugadors. “És el Madrid de Xabi Alonso, el Madrid de la meritocràcia”, va concloure Aguirre en la seva valoració televisiva.
El madridisme observa amb atenció un canvi que pot redefinir la jerarquia interna del vestidor. La figura del tècnic basc emergeix com la d'un entrenador amb autoritat, disposat a trencar inèrcies i a construir un equip en què predomini l'esforç