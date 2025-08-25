L'actitud de Vinicius a la banqueta que enfadarà els aficionats del Reial Madrid

El Real Madrid va aconseguir la seva segona victòria consecutiva a LaLiga després d'imposar-se al Carlos Tartiere, tot i que no tot va ser positiu. L'equip de Xabi Alonso va dominar el partit amb paciència, però l'atenció també va recaure en un jugador concret; el de sempre. Vinicius va acaparar mirades no només per la seva assistència i el seu gol al descompte, sinó també pel seu comportament fora de la gespa; i també dins.
El conjunt blanc es va mostrar ben superior des de l'inici, tot i que li va costar trobar espais a la defensa ordenada del Real Oviedo. El partit es va desbloquejar al minut 37, quan Mbappé va definir amb qualitat per fer el primer gol de la nit. El francès va tornar a marcar al tram final després d'una acció individual de Vinicius, que finalment va tancar el marcador amb el 0-3.
La victòria reforça el Real Madrid en el seu inici de campionat, després de superar també Osasuna a la jornada inaugural. Tanmateix, el debat al voltant de Vinicius amenaça d'entelar la calma d'un vestidor que tot just comença la temporada.
La suplència de Vinicius i un gest que va desfermar la polèmica
Xabi Alonso va sorprendre deixant Vinicius a la banqueta, donant-li la seva primera suplència en partit oficial des que va arribar a la banqueta merengue. El brasiler no va encaixar bé la decisió i ho va mostrar amb gestos que ràpidament es van fer virals. Les càmeres van captar un badall seu en ple partit, imatge que va córrer amb rapidesa per xarxes socials.
Quan va entrar al minut 63, Vinicius va transmetre incomoditat amb la seva actitud i no va dissimular el seu descontentament. Es va encarar amb la graderia, els va fer gestos de “a segona” i va protestar a l'àrbitre de manera reiterada. També va buscar penals inexistents i el seu llenguatge corporal va deixar clara la tensió que viu en aquests moments.
Mbappé confirma lideratge ofensiu i Vinicius queda en segon pla
Mentrestant, Mbappé es va consolidar com a gran protagonista del partit amb un doblet que reflecteix la seva importància immediata a l'equip. El davanter francès no només va aportar gols, també va arrossegar defensors i va generar perill en cada aproximació. La diferència d'actitud amb Vinicius va ser evident, quelcom que no va passar desapercebut en el madridisme.
La competència a la davantera blanca és ferotge i Xabi Alonso haurà de gestionar egos per evitar conflictes que puguin trencar l'harmonia interna. Amb Mbappé brillant i Rodrygo buscant consolidar-se, el brasiler haurà de retrobar la seva millor versió per no perdre protagonisme. L'únic que sembla inamovible és Kylian.
Vinicius respon a Instagram amb un missatge enigmàtic
Després del partit, Vinicius va publicar a Instagram una foto seva celebrant el gol acompanyada d'un missatge breu: “Jo soc així”. El text, adornat amb diversos emoticones, va ser interpretat com una resposta a les crítiques per la seva actitud a Oviedo. La publicació va rebre milers de comentaris, inclosos els de futbolistes com Rüdiger i Gabriel Magalhães, que van reaccionar amb suport públic.
Lluny d'apagar el debat, el seu missatge va generar més comentaris sobre el seu caràcter i la gestió de la seva figura. La sensació és que Vinicius no pensa canviar la seva manera d'expressar-se, ni dins ni fora del camp.
Una victòria amb doble lectura per al madridisme
El marcador final va mostrar contundència, tot i que el Real Oviedo va estar a prop d'empatar abans del segon gol de Mbappé. La manca d'encert en alguns trams i el comportament de Vinicius van deixar matisos en un triomf que havia de ser rodó.
El Real Madrid celebra un inici de lliga amb ple de victòries, però la polèmica envolta un dels seus jugadors més importants. Entre badalls, gestos cap a la graderia i un missatge a xarxes socials, Vinicius continua dividint el madridisme.