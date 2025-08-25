El Betis té a l'abast un futbolista del Barça: 0 euros

L'inici de curs del Real Betis ha estat marcat pels dubtes al centre del camp. Pellegrini, conscient de la manca d'equilibri defensiu, ha insistit a la direcció esportiva en la necessitat d'incorporar un migcentre amb experiència i jerarquia. La recerca ha estat intensa durant tot l'estiu i, a menys de dues setmanes per al tancament del mercat, ha aparegut una opció inesperada que encaixa en tots els paràmetres.
Oriol Romeu rescindirà aquesta setmana el seu contracte amb el Barça i es trobarà lliure amb 33 anys. El migcentre de Tarragona, amb una àmplia trajectòria a la Premier League, a LaLiga i al planter blaugrana, s'ha convertit en una oportunitat de mercat per als verd-i-blancs. Segons el Diario de Sevilla, el Betis manté contacte directe amb l'agència que representa el futbolista. És la mateixa que gestiona jugadors relacionats amb el club en el passat com Pau Víctor o Aleix Garcia.
La idea és clara: reforçar l'eix de la medul·lar amb un futbolista bregat, sense cost de traspàs i amb un salari assumible per a la situació actual de l'entitat sevillana. La seva incorporació permetria alliberar recursos econòmics per afrontar altres operacions, una estratègia habitual en la planificació de Ramon Planes.
La medul·lar, una de les zones més fràgils del Betis
Després de la sortida de Johnny Cardoso, Pellegrini s'ha vist obligat a recórrer constantment a Sergi Altimira i Marc Roca. Tots dos ofereixen joventut i desplegament físic, però la plantilla manca d'aquest perfil de pivot amb jerarquia, capaç d'organitzar i sostenir l'equip en els moments exigents del partit. Oriol Romeu, tot i els seus dubtes físics en les últimes temporades, s'ajusta a aquest model.
Al club confien que un contracte curt pugui ser suficient per recuperar el futbolista que va brillar al Girona, on es va consolidar com un dels millors recuperadors de la competició. La seva experiència en competicions europees també és un factor que agrada a Heliòpolis, especialment tenint en compte que el Betis afrontarà un calendari exigent amb Europa League, Copa i Lliga.
Un mercat que depèn d'Antony
La situació de Romeu, però, està directament condicionada per l'operació amb Antony. El Betis fa setmanes que intenta concretar el fitxatge de l'extrem brasiler, una operació que pot marcar el límit salarial disponible per reforçar altres zones. Fins que no es resolgui aquest moviment, tot queda en pausa.
A principis de la pròxima setmana s'espera una decisió definitiva sobre el futur del jugador del Manchester United. A partir d'aquí, el Betis accelerarà les gestions tant a la parcel·la ofensiva com a la medul·lar.
Romeu també té alternatives a LaLiga
El Girona apareix com un altre dels interessats a fer-se amb els seus serveis. El conjunt català, que travessa una situació delicada en aquest inici de lliga, busca reforçar-se per no comprometre la seva continuïtat a Primera Divisió. Tot i això, el Betis parteix amb avantatge a la subhasta, ja que pot oferir a Romeu la possibilitat de disputar competició europea i un entorn competitiu al màxim nivell.
Per a Pellegrini, l'arribada de Romeu suposaria molt més que un simple reforç. Seria el retorn d'un perfil que l'equip fa temps que troba a faltar: un pivot defensiu experimentat, amb capacitat de comandament i ofici en els moments més complicats.