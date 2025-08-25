La bomba final que prepara Joan Laporta al Barça: Clàusula de només 10 milions

El mercat de fitxatges encara no ha tancat i al FC Barcelona es mantenen atents a qualsevol oportunitat. Laporta i la direcció esportiva, encapçalada per Deco, busquen reforços de futur a preus assequibles que puguin encaixar en un context econòmic encara marcat pel fair play financer. I en les últimes hores ha sorgit un nom que està fent parlar molt a l'entorn culer.
Segons ha informat Sport, el Barça estudia seriosament la viabilitat del fitxatge d'Etta Eyong, davanter camerunès de només 20 anys que està brillant al Villarreal. La seva irrupció a LaLiga ha estat meteòrica. Va debutar amb gol i la seva potència física, velocitat i capacitat per desbordar han convençut Marcelino per donar-li un rol protagonista a la plantilla.
L'atacant s'ha convertit en una de les sensacions de l'inici de temporada, i el seu nom ja circula entre els grans clubs europeus. El Barça no vol deixar escapar l'oportunitat d'assegurar-se un futbolista d'enorme projecció abans que el seu valor es dispari.
Una clàusula de rescissió molt assequible
El que realment ha encès les alarmes al Camp Nou és la seva clàusula de rescissió: només 10 milions d'euros. Una quantitat molt assumible en comparació amb el potencial del jugador, que en circumstàncies normals costaria molt més.
L'estratègia blaugrana implicaria executar directament la clàusula i tancar l'operació de manera immediata. El pla de la direcció esportiva inclou fins i tot la possibilitat de cedir-lo a un altre club de LaLiga en aquesta primera etapa. Això permetria que continués creixent sense el problema de la inscripció immediata en un context financer encara ajustat.
Mitja Europa darrere del jove atacant
El Barça no és l'únic que s'ha fixat en Eyong. Equips de la Premier League, a més de Betis i Real Sociedad, han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. Fins i tot Levante i Real Oviedo han sondejat l'opció de rebre'l cedit, conscients que la competència serà ferotge si continua oferint un rendiment tan alt i destacable.
La direcció esportiva blaugrana, però, veu en ell una inversió de futur que pot resultar decisiva. Amb Robert Lewandowski acostant-se al final de la seva carrera, el Barça necessita trobar alternatives ofensives que garanteixin gol i desbordament els pròxims anys.
Un moviment estratègic per a Laporta i Deco
La política del club en els últims mercats ha estat clara. Han apostat per joves talents que, fins i tot si no aconsegueixen consolidar-se al primer equip, poden deixar un benefici econòmic en futures vendes. Casos com Mika Faye o Julián Araujo són un bon exemple d'aquesta estratègia.
Amb Eyong, el Barça no només s'asseguraria un futbolista prometedor per una quantitat reduïda, sinó que a més tindria marge per decidir si integrar-lo a mitjà termini a la plantilla o revaloritzar-lo en una altra cessió.