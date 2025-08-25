L'enuig de Rodrygo després de ser substituït a l'Oviedo - Reial Madrid

El Real Madrid travessa un inici de temporada que no està exempt de situacions polèmiques. Després de dues victòries lligueres consecutives, les mirades es desvien cap a jugadors que cerquen recuperar protagonisme en l'esquema de Xabi Alonso. Un d'ells és Rodrygo, que a Oviedo va viure un partit amb sensacions trobades i un desenllaç que ha obert debat en el madridisme.
L'oportunitat de Xabi Alonso i el pes de les últimes setmanes
Rodrygo havia perdut espai a l'once inicial des de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta blanca fa unes setmanes. Abans del Mundial de Clubs, amb Ancelotti va ser titular indiscutible. Tanmateix, des d'aquesta cita internacional de finals del curs passat, tot va canviar. El nou tècnic li va brindar la titularitat en el xoc inaugural, però dels cinc duels restants només en va jugar dos i tots dos sent suplent, sumant només 28 minuts.
El primer encontre de LaLiga, davant Osasuna, va confirmar aquests dubtes: ni un sol minut de joc per al brasiler. Tanmateix, al Carlos Tartiere va rebre una oportunitat d'inici, compartint atac amb Mbappé i Mastantuono. El missatge del tècnic era clar: provar si el davanter encara podia ser una peça vàlida en una plantilla amb tanta competència ofensiva.
Un rendiment discret que no va convèncer el cos tècnic
El jugador va sortir amb intensitat, motivat per l'ocasió de demostrar que encara mereix un lloc rellevant a l'equip. Ho va intentar amb regateigs i diagonals, cercant connectar amb Mbappé en diverses jugades de transició ofensiva. Malgrat les seves ganes, les seves aportacions no van ser determinants en l'últim terç del camp i gairebé no va generar ocasions clares.
Xabi Alonso va decidir substituir-lo al minut 63 per donar entrada a Vinicius, en un moviment que va canviar el ritme ofensiu de l'equip. Aquesta decisió va acabar desfermant l'enuig del brasiler, que no va amagar la seva frustració en abandonar el terreny de joc.
Les càmeres de televisió van captar com Rodrygo es va asseure amb rostre seriós, visiblement molest amb ell mateix i amb la situació. La seva frustració va ser més evident quan va llençar la samarreta amb ràbia a terra i va començar a parlar amb els seus companys a la banqueta. El seu llenguatge corporal va mostrar decepció, un gest que ràpidament es va convertir en viral a les xarxes socials.
El contrast va ser inevitable. Mentre Kylian Mbappé es consolidava com a líder ofensiu amb un doblet, i Vinicius marcava en el descompte, Rodrygo acabava sent protagonista per la seva reacció després de la substitució. Aquest episodi se suma als dubtes que arrossega des de fa setmanes i reobre el debat sobre el seu rol a la plantilla.
Xabi Alonso i la gestió d'una davantera plena de competència
La davantera del Real Madrid viu un moment d'enorme competència interna amb Mbappé, Vinicius, Rodrygo i joves com Mastantuono, Gonzalo o Brahim Díaz. Per a l'entrenador, gestionar minuts i egos serà un repte important en una temporada que tot just comença. La reacció de Rodrygo a Oviedo podria interpretar-se com un missatge al cos tècnic, exigint continuïtat per recuperar confiança.
El brasiler encara té contracte llarg i confiança per part de la directiva, tot i que els rumors de sortida tornaran si no aconsegueix assentar-se a la rotació. En qualsevol cas, la situació recorda a l'aficionat que al Real Madrid cada oportunitat s'ha d'aprofitar al màxim, perquè la competència no dona treva.