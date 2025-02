Alfredo Di Stefano: La jugada més bruta del Real Madrid al Barça durant el franquisme

El fitxatge d'Alfredo Di Stéfano pel Real Madrid el 1953 és un dels episodis més controvertits de la història del futbol espanyol. L'operació, en la qual també va estar involucrat el FC Barcelona, va estar marcada per negociacions complexes entre diversos clubs i, segons nombroses investigacions, per la ingerència del règim franquista.

Aquest cas no només va canviar el rumb esportiu del Real Madrid –que, amb Di Stéfano a les seves files, iniciaria una època daurada de títols nacionals i internacionals–, sinó que va alimentar durant dècades la percepció que el franquisme va afavorir institucionalment el club blanc en detriment del Barça. A continuació, s'examinen en detall les negociacions per Di Stéfano, el paper del règim de Franco en la resolució del conflicte, les proves i testimonis de possibles interferències polítiques, la relació del Real Madrid amb el franquisme i les opinions d'historiadors i periodistes sobre aquest polèmic fitxatge.

Negociació entre River Plate, Millonarios, Barcelona i Real Madrid

Alfredo Di Stéfano, apodat La Saeta Rubia, brillava a inicis dels anys 50 al Club Los Millonarios de Bogotà, on jugava cedit per River Plate (Argentina). Aquesta cessió s'emmarcava en el que es coneixia com el “Pacte de Lima”, pel qual River Plate mantenia drets sobre el jugador un cop expirés la seva estada a Colòmbia. El 1953, tant el FC Barcelona com el Real Madrid es van llançar a contractar el talentós davanter, iniciant negociacions per camins diferents.

| YouTube

El Barça, necessitat d'un nou crack a causa dels problemes de salut de la seva estrella Ladislao Kubala, va enviar emissaris a l'Argentina i va arribar a un acord amb River Plate al juny de 1953. Es va pactar el traspàs de Di Stéfano per 2 milions de pesos (uns 87.000 dòlars de l'època), pagant la meitat per avançat abans del 10 d'agost de 1953 i la resta en quotes fins a 1954. El contracte incloïa una condició: el jugador havia d'incorporar-se al Barcelona abans del 26 de juliol, solucionant qualsevol problema derivat de la seva situació a Colòmbia; en cas contrari, el conveni quedaria anul·lat.

El Barcelona efectivament va realitzar el primer pagament, de 900.000 pesos, el 7 d'agost de 1953, complint amb la seva part del tracte. Di Stéfano fins i tot va viatjar a Espanya i va jugar un partit amistós amb el Barcelona juntament amb Kubala –un 6-2 en el seu debut no oficial– mentre es concretava la transferència.

Acord del Real Madrid amb Millonarios

El Real Madrid, per la seva banda, temia que el Barcelona reunís Kubala i Di Stéfano, formant una dupla temible. Per això, Santiago Bernabéu va buscar una via alternativa: va negociar directament amb el club Millonarios de Bogotà, que tenia l'argentí a les seves files fins a finals de 1954. Al juliol de 1953, Raimundo Saporta, directiu madridista, va viatjar a Colòmbia amb una carta signada per Bernabéu i va aconseguir un acord amb Millonarios per adquirir l'any de contracte que li quedava a Di Stéfano amb el club colombià.

| YouTube

Al mateix temps, el Madrid va contactar River Plate informant-lo d'aquest acord i buscant la seva aprovació. El 31 de juliol de 1953, el Real Madrid va aconseguir que River signés un document de garantia: si l'11 d'agost River no havia rebut el pagament pactat amb el Barcelona, llavors es cediria el pas del jugador al Real Madrid.

Aquestes negociacions paral·leles van desembocar en un conflicte de drets: el Barcelona sostenia que ja havia comprat els drets federatius futurs de Di Stéfano a River Plate (propietari original de la fitxa), mentre que el Real Madrid al·legava haver adquirit drets temporals al jugador via Millonarios, vàlids fins a 1954. En essència, dos clubs afirmaven simultàniament tenir dret sobre el mateix futbolista, emparats en diferents acords (un amb River i un altre amb Millonarios). La situació era inèdita i requeria resolució per part de les autoritats futbolístiques.

Intervenció del règim franquista en la decisió final

Davant l'embolic contractual, la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la FIFA van intervenir. El 15 de setembre de 1953, la FIFA –aconsellada pel dirigent espanyol Armando Muñoz Calero (expresident de la RFEF)– va proposar una solució salomònica: Di Stéfano podria jugar a Espanya quatre temporades, alternant dues temporades al Real Madrid (1953–54 i 1955–56) i dues al Barcelona (1954–55 i 1956–57). D'aquesta manera, ambdós clubs compartirien el jugador en anys alterns.

| Twitter

Aquesta proposta insòlita evidenciava la pressió per acontentar ambdues parts, però va ser rebuda amb estupor pel Barcelona. El club català, sentint-se greument perjudicat (ja que havia actuat conforme a les regles en pactar amb River Plate i realitzar els pagaments), va rebutjar la idea de “compartir” el futbolista. La directiva blaugrana va considerar la decisió indigna i contrària als seus drets legals, per la qual cosa va refusar acceptar-la. Com a senyal de protesta, el president barcelonista Enric Martí Carreto va presentar la seva dimissió, seguit per la junta directiva en ple.

Al octubre de 1953, amb una junta gestora provisional al comandament, el Barça va acabar renunciant a tots els seus drets sobre Di Stéfano a favor del Real Madrid, sense deixar d'expressar la seva disconformitat amb la forma en què la RFEF (i el Madrid) havien gestionat l'assumpte. El Real Madrid, al seu torn, va pagar al Barcelona la quantitat que aquest havia avançat a River Plate, compensant els diners invertits pels catalans.

El resultat final va ser que Alfredo Di Stéfano va signar amb el Real Madrid un contracte per quatre temporades i va debutar amb la samarreta blanca el 23 de setembre de 1953 en un amistós contra el Nancy de França. El Barcelona, que pocs mesos abans semblava tenir assegurada la incorporació de l'astre argentí, es va quedar sense el jugador. Aquesta resolució tan favorable al Real Madrid davant el Barcelona va despertar sospites immediates d'interferència política des de les més altes esferes del règim franquista, sospites que, amb el pas del temps, diversos documents han arribat a confirmar.

Alfredo Di Stéfano "La Saeta Rubia" - best goals and skills

Documents històrics i testimonis indiquen que el règim de Francisco Franco va intervenir de forma decisiva en el cas Di Stéfano. Investigacions periodístiques recents han tret a la llum arxius oficials que confirmen la participació d'alts càrrecs franquistes per inclinar la balança a favor del Real Madrid.

El 2006, els periodistes Jordi Finestres i Xavier G. Luque van publicar el llibre El caso Di Stéfano, on per primera vegada es van aportar documents que proven les pressions exercides des del règim perquè el Barcelona renunciés a Di Stéfano. Segons aquest treball –basat en documentació desclassificada i arxius de l'època–, diversos personatges de pes del franquisme van moure fils durant l'estiu de 1953:

El governador civil de Madrid, José Luis de Acedo Colunga, va jugar un paper clau en les gestions polítiques del cas

Llavors president de la RFEF, Sancho Dávila, va realitzar un viatge inesperat a La Corunya on es reunia el Consell de Ministres, cosa que indica que l'assumpte va arribar fins al màxim òrgan del poder executiu a Espanya.

Es van exercir pressions econòmiques a través de l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera (organisme que controlava les divises). Recordem que qualsevol pagament en dòlars a l'exterior (com el traspàs pactat amb River) necessitava autorització del règim, cosa que va servir com a mecanisme de coacció cap al Barcelona.

| Real Madrid

Fins i tot es menciona la relació personal entre Francisco Franco i el president del Barça, Enric Martí. Franco havia tractat cordialment Martí en altres ocasions, i en aquest context existiria una “recomanació” des de dalt perquè el Barcelona desistís en el conflicte pel jugador.

Finalment, anys després es va evidenciar la desaparició de certs documents oficials relacionats amb el cas, alimentant la tesi d'un encobriment deliberat per part de les autoritats franquistes.

De fet, reportatges de premsa de l'època franquista i correspondència interna mostren moviments sospitosos. Per exemple, s'ha documentat que la Secretaria General de Falange (el partit únic del règim) va apressar la promulgació d'una normativa que prohibia temporalment la contractació de futbolistes estrangers just durant el període en què es negociava el fitxatge de Di Stéfano. Aquesta prohibició podia haver complicat la incorporació de l'argentí a qualsevol club espanyol, encara que finalment es va trobar una “solució política” al seu favor.

També va sortir a la llum una carta del mateix Sancho Dávila (president de la Federació i membre del règim) en la qual qualificava de “paper mullat” el contracte del Real Madrid amb Millonarios, evidenciant la preocupació per la dèbil posició legal dels madridistes. Malgrat això, les institucions futbolístiques espanyoles, alineades amb el règim, van donar validesa a la fórmula que afavoria el Madrid.

Felipe VI: "Di Stéfano ha hecho del fútbol un arte"

El Real Madrid i el franquisme: favors i influència institucional

El controvertit fitxatge de Di Stéfano és potser l'exemple més emblemàtic de com el règim franquista va poder afavorir el Real Madrid, però la relació entre el club blanc i la dictadura va ser complexa i ha estat objecte de nombroses anàlisis històriques. És innegable que el Real Madrid, especialment després de l'arribada de Di Stéfano, es va convertir en un aparador esportiu del règim en el pla internacional.

Els èxits del Madrid (cinc Copes d'Europa consecutives entre 1956 i 1960, a més de múltiples Lligues) van ser hàbilment utilitzats per la dictadura com a eina propagandística per millorar la imatge d'Espanya a l'exterior. En plena Guerra Freda i amb Espanya inicialment aïllada pel seu passat feixista, les gestes esportives del Madrid oferien notícies positives amb les quals Franco podia associar al seu país.

Dins d'Espanya, molts opositors al franquisme veien al Real Madrid com “l'equip del Règim”. En què es basava aquesta percepció?

El Real Madrid, club de la capital i amb el nom “Real” (vinculat a la monarquia tradicionalista), encaixava en la narrativa d'una Espanya unificada i centralitzada que promovia Franco. En contrast, el FC Barcelona representava Catalunya, regió la llengua i cultura de la qual van ser reprimides pel franquisme, i es va erigir en símbol de la identitat catalana. Durant els anys 40 i 50, el mer fet que el Madrid fos exaltat com a exemple, mentre el Barça patia limitacions culturals, va alimentar la idea d'un favoritisme polític cap als blancs.

Hi ha anècdotes i partits que es citen freqüentment com a mostra de l'avantatge institucional del Madrid. El més famós és la semifinal de la Copa del Generalísimo de 1943, quan el Real Madrid va golejar al Barcelona per 11-1 a Chamartín després d'haver perdut 0-3 a l'anada. Segons algunes investigacions, abans del partit de tornada, certs dirigents franquistes van visitar el vestidor del Barcelona i van fer velades amenaces de caràcter polític-militar als jugadors visitants.

El resultat va ser tan escandalós com revelador: un 11-1 que molts historiadors consideren més una humiliació dissenyada per “donar un escarment al Barcelona” pel que representava políticament, que un encontre esportiu normal. La directiva barcelonista va elevar una queixa formal i va presentar la seva dimissió en protesta per aquell clima de coacció.

Una altra forma de benefici institucional era el suport econòmic indirecte. S'ha assenyalat que durant el franquisme, el Real Madrid va poder obtenir facilitats per als seus projectes, com la construcció de l'Estadi Santiago Bernabéu. Encara que l'estadi es va finançar principalment amb recursos del club i préstecs bancaris, a l'Espanya autàrquica de la postguerra qualsevol obra d'aquesta magnitud comptava amb el vistiplau governamental. D'altra banda, en honor a la veritat, cal dir que el FC Barcelona també va obtenir favors del règim en certs moments.

Per exemple, el 1965 el club, aclaparat per deutes en part contrets per la construcció del Camp Nou, va rebre la condonació d'un important deute tributari aprovat pel mateix General Franco, cosa que el va salvar de la fallida. Així mateix, el Barça va atorgar tres medalles d'honor a Franco durant el seu mandat, com a gest de cordialitat institucional. Aquests fets, en ocasions silenciats, matisen la idea que només el Real Madrid va ser privilegiat: ambdós grans clubs van haver de conviure amb el règim i, en certa mesura, sotmetre's a ell per sobreviure i prosperar. No obstant això, el Real Madrid, gràcies als seus triomfs i a la proximitat ideològica de Bernabéu amb els vencedors de la Guerra Civil, va saber capitalitzar millor la relació amb Franco.

Opinions d'historiadors i periodistes

El fitxatge de Di Stéfano i la relació Real Madrid–Franquisme han estat àmpliament analitzats, generant opinions variades. Periodistes catalans com Jordi Finestres i Xavier G. Luque, en el seu llibre El caso Di Stéfano sostenen que la intervenció política va ser decisiva per afavorir el Real Madrid, aportant documents oficials que proven la pressió exercida perquè el Barça renunciés als seus drets sobre el jugador. Luque va publicar, a més, “Los papeles del caso Di Stéfano” presentant nous arxius que corroboren la versió d'un fitxatge frustrat per ordres de dalt, descrivint-lo sense embuts com un operatiu del règim per portar l'astre a Madrid.

| Real Madrid

Experts en la història del club català subratllen la connivència entre el Real Madrid i el poder franquista. Barau contextualitza l'11-1 de 1943 i el cas Di Stéfano com a part d'una sèrie d'humiliacions infligides al Barça, argumentant que el franquisme va buscar escarmentar el club pel seu simbolisme i que, sense la tutela del règim, el palmarès i la història d'ambdós clubs haurien estat molt diferents (per exemple, imaginant Di Stéfano i Kubala junts al Barça guanyant Copes d'Europa).

Altres veus relativitzen la influència franquista. L'hispanista Sid Lowe assenyala que, encara que Franco va intervenir en casos puntuals i va aprofitar els èxits del Madrid, la grandesa del club també es deu a la gestió esportiva exemplar de Santiago Bernabéu i a una exitosa estratègia de fitxatges. Així mateix, el periodista Adrián Vogel recalca la hipocresia històrica, assenyalant que l'Atlètic de Madrid va ser més “oficial” als 40 amb la Falange, mentre que el Barça va col·laborar en certs moments amb el règim en condecorar Franco i rebre rescats financers.

Per a Vogel, l'etiqueta de “equip del règim” va ser un estigma propagat pels rivals i la narrativa romàntica del Barça com a oprimit, sense explicar per si sola el domini madridista de finals dels 50.

En definitiva, existeix un consens general en què la política va jugar un rol en el cas Di Stéfano. La diferència entre els analistes radica en quant pes se li atribueix aquesta ingerència i en com s'interpreta la relació a llarg termini entre el Real Madrid i el règim de Franco. Per a molts historiadors, l'episodi de 1953 és la prova reina que Franco estava disposat a intervenir en el futbol si això convenia als seus interessos o a la seva visió de la “espanyolitat”, mentre que altres sostenen que s'ha mitificat el rol del dictador en la història esportiva.

Una empremta difícil d'esborrar i que fomenta la rivalitat entre ambdós clubs

Aquest episodi, ple d'irregularitats (contractes dobles, decisions federatives insòlites, dimissions directives), va deixar una empremta inesborrable: va fer créixer la percepció del Real Madrid com “equip del règim” i del Barça com la víctima d'una operació imposada des de les altes esferes de l'Estat, una ferida històrica que encara avui alimenta debats i recels entre aficionats i historiadors.

Amb el temps, certs arxius han validat la intervenció política, mostrant com ministres, governadors i organismes de l'Estat van jugar el seu paper a l'ombra. Encara que existeixen visions diferents –recordant que el Real Madrid també va construir la seva grandesa per mèrits esportius i que el Barça, en ocasions, va obtenir favors del règim– la balança dels fets històrics es va inclinar a favor del club capitalí.

En última instància, la història del fitxatge de Di Stéfano transcendeix el merament esportiu per convertir-se en un símbol d'una època: reflecteix com, a l'Espanya de Franco, el poder polític podia imposar-se sobre les regles de l'esport i alterar el destí de jugadors i clubs. Aquest episodi va consolidar l'hegemonia del Real Madrid als anys 50 i 60, reforçada pel suport –explícit o tàcit– de l'aparell estatal, i va aprofundir la rivalitat entre ambdós grans clubs.

Com conclouen molts analistes, si Di Stéfano hagués jugat al Barça, la història del futbol espanyol hauria estat molt diferent; però sota el franquisme, aquesta possibilitat va xocar amb interessos polítics superiors. El llegat d'aquella operació polèmica perdura com a recordatori de les “mans invisibles” que van operar en el futbol d'aquella època i de com el franquisme va afavorir al Real Madrid institucionalment quan més ho necessitava. Les lliçons d'aquest cas segueixen vigents, emfatitzant la importància de la transparència i la justícia en l'esport, i advertint sobre les cicatrius que deixa la barreja de política i futbol.