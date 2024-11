La diferència entre el material escolar de Colòmbia i Europa: us sorprendrà

Tot i que Colòmbia i Europa comparteixen llaços històrics i culturals, les diferències en la vida quotidiana poden ser notables. Un exemple vistós és el material escolar, on els quaderns juguen un paper fonamental. Mentre que a Europa s'aposta per dissenys funcionals i sobris, a Colòmbia els quaderns són una explosió de creativitat i expressió personal.

La tiktoker colombiana @alejandralacolombiana, que va viure quatre anys a Irlanda del Nord, ha compartit la seva sorpresa en descobrir com són els quaderns a Europa. En un vídeo que ràpidament es va viralitzar, va mostrar la seva incredulitat davant la sobrietat dels quaderns europeus, comparant-los amb els colorits i elaborats dissenys que predominen a Colòmbia. “Jo vaig créixer pensant que a tot el món la indústria dels quaderns era així” , va explicar en referència a les cobertes plenes de personalitat que caracteritzen el material escolar al seu país.

A Colòmbia, triar un quadern per a cada assignatura és una tasca d'il·lusió carregada. “Els nens ploraven per tenir els quaderns més ximples i més cars” , va assenyalar Alejandra. Aquests quaderns no només destaquen per les portades decorades amb personatges de la cultura pop, l'esport o les sèries de moda, sinó també per característiques úniques com aromes, textures de peluix o fins i tot adhesius. En contrast, a Europa, els quaderns solen tenir portades monocromàtiques i es venen junts en una secció del supermercat sense gaire varietat.

Simplicitat contra creativitat

La tiktoker va destacar alguns exemples icònics de quaderns colombians, com els "Frutikas", que desprenien una aroma especial que, segons recorda, només durava una setmana. També va esmentar les "edicions peluixos", amb caràtules de pelfa que molts nens acariciaven a classe, i altres models decorats amb imatges de Messi, Maluma o fins i tot els integrants d'One Direction. A Colòmbia, fins i tot hi ha botigues especialitzades en quaderns, reflectint la importància que aquests tenen a la vida escolar.

A Europa, en canvi, el disseny del material escolar prioritza la funcionalitat. Encara que als anys 2000 era comú que els estudiants personalitzessin els seus quaderns amb adhesius o retallades, la creativitat depenia més de l'estudiant que de la indústria. Alejandra va ressaltar aquesta diferència com un exemple del contrast cultural entre les dues regions.

El vídeo de @alejandralacolombiana ha generat un ampli debat a les xarxes socials, on molts colombians han compartit la seva nostàlgia pels colorits quaderns de la seva infància. D'altra banda, europeus han comentat que prefereixen la simplicitat i la funcionalitat dels seus quaderns . Aquesta comparació no només ressalta les diferències culturals, sinó també com petits detalls, com el material escolar, poden reflectir aspectes més amplis de cada societat.

La indústria de quaderns a Colòmbia, plena de creativitat i emocions, representa un enfocament més lúdic i personal a l'educació. Mentrestant, Europa sembla apostar per la practicitat i deixa la personalització en mans dels mateixos estudiants. Dos mons diferents, però igualment interessants, que reflecteixen les prioritats i valors de les seves cultures respectives.