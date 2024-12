Penedit d'haver esperat això de Mbappé: Pedrerol ho confessa, enfonsat

Kylian Mbappé és a la boca de tots. El seu rendiment al Reial Madrid no acaba de convèncer, i les crítiques cada vegada són més freqüents. Després de ser considerat com el fitxatge estrella per liderar l'equip, el nivell actual deixa molts dubtes. Josep Pedrerol, a El Chiringuito, ha parlat sobre el tema, i les seves paraules reflecteixen decepció, però també admiració cap al jugador francès.

Pedrerol ha estat contundent en parlar del sentiment d'inseguretat que transmet Mbappé. "Estem parlant del sentiment d'inseguretat que ha de transmetre Mbappé", va dir el periodista, assenyalant com el davanter és lluny del lideratge que s'esperava. A Anfield, va fallar un penal en un moment clau i, en el partit següent contra el Getafe, ni tan sols va voler assumir la responsabilitat de llançar-lo. Per Pedrerol, això és un símptoma clar que el jugador no està en el millor moment.

"El penal l'ha de llençar el tipus que està convençut de marcar-lo", va afirmar Pedrerol, deixant entreveure que Mbappé no té aquesta confiança necessària. No obstant això, el periodista va destacar una cosa que sí que admira del davanter: la seva capacitat per reconèixer la seva debilitat. "Jo admiro que un jugador reconegui aquesta debilitat", va confessar, subratllant que no és habitual que un futbolista d'aquest nivell accepti públicament que no està bé. Segons Pedrerol, aquest gest mostra una faceta humana que sol ser ignorada al món del futbol.

Tornar a ser feliç

El periodista va continuar aprofundint en el problema de lideratge que travessa el francès al Reial Madrid. "El líder Mbappé que va arribar al Madrid no hi és. No és el líder que esperàvem", va declarar, lamentant que el jugador no hagi aconseguit ser la figura dominant que l'equip necessita. "S'ha difuminat aquest lideratge. ¿Que pot ser un líder en un temps? Segurament sí", va afegir.

Tot i això, Pedrerol va reconèixer que Mbappé no està bé anímicament i que això podria estar afectant el seu rendiment. "Jo crec que Mbappé està dient-li a tothom, cosa que no li agradarà reconèixer, és: 'no estic bé'", ha assenyalat. Aquesta anàlisi posa el focus en la pressió que el davanter ha sentit des que va arribar al club blanc, on s'esperava que marqués diferències des del primer dia.

Per Pedrerol, el desig de Mbappé no és ser un líder que marqui gols, sinó simplement tornar a gaudir del futbol. "El que vol és ser feliç de nou jugant a futbol", va afirmar, deixant clar que el jugador està prioritzant el seu benestar personal sobre el rendiment immediat. Aquest enfocament pot no convèncer tothom, però per a Pedrerol, és un pas necessari perquè el francès recuperi la confiança i es converteixi en el jugador que el Reial Madrid esperava.