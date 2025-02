Wilfred Agbonavbare: història d'un porter mític del Rayo Vallecano

per Xavi Martín

Wilfred Agbonavbare, més conegut simplement com Wilfred, va ser un porter nigerià recordat com un dels futbolistes més estimats de la història del Rayo Vallecano a Espanya. La seva trajectòria en el futbol abasta des d'humils inicis a Nigèria fins a convertir-se en un mític futbolista a Espanya, deixant una empremta inesborrable al club vallecà.

Amb un estil de joc valent i una personalitat humil, Wilfred es va guanyar el cor de l'afició de Vallecas a la dècada de 1990. No obstant això, la seva vida també va estar marcada per desafiaments fora del camp, des del racisme que va patir als estadis fins a les dificultats econòmiques després de la seva retirada. Aquesta és la història de Wilfred, un porter llegendari la noblesa i esperit de lluita del qual el van convertir en llegenda fins i tot després de la seva mort.

Història de Wilfred: de Nigèria a Vallecas

Wilfred Agbonavbare va néixer el 5 d'octubre de 1966 a Lagos, Nigèria. Va iniciar la seva carrera professional en equips del seu país, on va destacar com a porter guanyant una lliga nigeriana i títols regionals als anys 80. Després d'un intent fallit de provar sort al Brentford anglès, va tornar a Nigèria per continuar jugant fins que va sorgir l'oportunitat de viatjar a Espanya.

Durant l'estiu de 1990, Wilfred va arribar a Madrid disposat a aconseguir un contracte i es va presentar sense més en un entrenament del Rayo Vallecano (aleshores a Segona Divisió) demanant una oportunitat. El tècnic Félix Bardera "Felines" va quedar impressionat amb el seu rendiment i va recomanar el seu fitxatge. El club vallecà li va oferir un salari modest i la cessió d'un pis al barri de Vallecas a canvi dels seus serveis. Així va començar l'aventura espanyola de Wilfred.

En la seva primera temporada (1990-91) es va guanyar la titularitat sota pals i ràpidament es va convertir en peça clau de l'equip. Amb les seves actuacions sòlides, va ajudar el Rayo Vallecano a aconseguir l'ascens a Primera Divisió en la temporada 1991-92. Aquest assoliment va catapultar el seu reconeixement: va passar de ser un desconegut a ídol de l'afició rayista. Gràcies al seu gran rendiment a Espanya, Wilfred va ser convocat per la selecció de Nigèria, formant part del planter campió de la Copa Africana de Nacions 1994 i de l'històric equip nigerià que va disputar el Mundial dels Estats Units 1994.

Encara que en aquests tornejos va ser suplent, el fet de ser inclòs en la selecció nacional reflectia el seu creixent prestigi. Wilfred va continuar defensant la porteria del Rayo durant sis temporades, convertint-se en un símbol del modest club madrileny.

Glòria i dificultats al Rayo Vallecano: un porter mític a la Lliga

Al llarg de la primera meitat dels anys 90, Wilfred va viure amb el Rayo Vallecano moments de glòria i també d'adversitat esportiva. Va debutar a Primera Divisió el 1992 i va protagonitzar partits memorables. Un dels més destacats va ser un encontre davant el poderós Real Madrid al Santiago Bernabéu, on Wilfred porter va aturar un penal al veterà Míchel, ajudant que el Rayo tragués un valuós empat 1-1.

Aquella tarda, la seva actuació estel·lar sota els tres pals va acabar de consagrar-lo com a heroi de Vallecas. Va arribar a disputar 189 partits oficials amb el Rayo, sent en el seu moment el jugador estranger amb més encontres en la història del club.

Amb "Willy" sota pals, l'equip madrileny va aconseguir dos ascensos a Primera (1992 i 1995) i també va lluitar per la permanència a l'elit, demostrant la seva competitivitat fins i tot contra rivals de major entitat.

Víctima de racisme

Malgrat els alts i baixos esportius del Rayo (descensos el 1994 i 1997), la figura de Wilfred sempre va brillar pel seu carisma i entrega. Se'l considerava un futbolista mític a Espanya en el context dels 90, representant els valors d'humilitat i lluita dels clubs modestos. A Vallecas era un ídol indiscutible, però fora de casa va haver d'enfrontar el costat més amarg del futbol: el racisme. Wilfred va patir insults racistes en diversos estadis espanyols de l'època, en una era en què la sensibilització contra aquests actes era molt limitada.

Wilfred Agbonavbare, exjugador del Rayo, tuvo que aguantar gritos y cánticos racistas .

Fins i tot després d'aquell partit contra el Real Madrid, les càmeres van registrar càntics vexatoris des de la grada ("Negre, cabró, recull el cotó", li cridaven) únicament pel color de la seva pell. Lluny de respondre amb ràbia, Wilfred va mostrar una enteresa admirable. Els seus companys recorden que "va ser respectuós amb tothom, encara que no el respectessin a ell".

El mateix porter va restar importància a l'incident dient: "És normal, sóc moreno, i havent parat com avui esperava que la gent em cridés. No passa res". Aquesta actitud tranquil·la i noble davant les adversitats va augmentar encara més el respecte que col·legues i aficionats li tenien. Wilfred es va integrar plenament en la vida del barri de Vallecas, vivint a prop de l'estadi i fent amics que el descrivien com un home bondadós i alegre. La seva entrega al camp i la seva qualitat humana fora d'ell el van convertir en una llegenda de la Franja.

Vida després de la retirada: humilitat i treball davant l'adversitat

Després de finalitzar la temporada 1996-97, Wilfred va deixar el Rayo Vallecano i va fitxar per l'Écija Balompié, un club andalús recentment ascendit a Segona Divisió. Allà va jugar una última campanya abans de penjar els guants el 1997, amb només 31 anys d'edat. A diferència de molts futbolistes actuals, Wilfred no havia acumulat una fortuna durant la seva carrera. Lluny dels contractes milionaris, la seva realitat en retirar-se va ser la de buscar feina per mantenir la seva família. Juntament amb la seva esposa, va establir la seva residència definitiva a Madrid i es va disposar a guanyar-se la vida amb la mateixa humilitat de sempre.

L'exporter va haver de reinventar-se i va acceptar tot tipus de feines modestes per sortir endavant. Va treballar com a repartidor, missatger, empleat de gasolinera i mosso de càrrega, entre altres feines.

Nou cop: La malaltia de la seva dona

Res no era senzill. La mala fortuna va colpejar de nou a Wilfred quan a la seva esposa li van diagnosticar un càncer de mama. Ell va destinar gran part dels seus estalvis per costejar el seu tractament, però lamentablement ella va morir a causa de la malaltia. Aquella pèrdua va deixar Wilfred submergit en la solitud i amb seriosos problemes econòmics. Els seus fills es trobaven estudiant a Nigèria, per la qual cosa ell, a més de subsistir, enviava diners per a la seva educació.

Sense un ingrés fix ni els suports que gaudeixen les estrelles del futbol, l'antic ídol de Vallecas vivia amb el just, mantenint un perfil baix.

El cas de Wilfred va saltar de nou a la llum pública el 2014, d'una manera inesperada. Participant com a empleat anònim en un episodi del programa de televisió "El Jefe Infiltrado", va ser reconegut com l'exfutbolista en aparèixer carregant maletes en la seva feina de l'aeroport. La seva història va commoure molts quan va explicar la realitat de la seva situació. Al programa, Wilfred va pronunciar una frase que resumia la seva experiència: "Sóc famós, i què? Abans no hi havia tants diners. Ara en dues temporades ja ets ric. La vida és dura. Si vols guanyar diners, cal treballar".

Amb aquestes paraules directes, deixava clar que, malgrat haver estat un jugador professional conegut, havia hagut de lluitar com qualsevol persona comuna per sobreviure després de la seva retirada. La seva humilitat i dignitat davant les dificultats només van engrandir la seva llegenda personal, guanyant-se l'admiració i l'afecte renovat de la gent.

El jefe infiltrado - MRW: Wilfred: "Me gustaría abrir una escuela de fútbol en mi país"

La malaltia i mort de Wilfred: llegat d'un heroi de Vallecas

Poc després d'aquella aparició televisiva, el destí va tornar a colpejar Wilfred. A finals de 2014 li van diagnosticar un agressiu càncer ossi. La seva salut es va deteriorar ràpidament i va haver de ser hospitalitzat. Lluny d'apartar-se, la família del Rayo Vallecano i la comunitat futbolística es van bolcar amb ell en els seus últims mesos.

Un antic company va viatjar amb Wilfred als Estats Units per ajudar-lo durant part del tractament, i en conèixer-se que els seus tres fills romanien a Nigèria sense recursos per volar a Espanya, el club i els aficionats del Rayo van organitzar una col·lecta per portar-los al costat del seu pare.

L'objectiu era donar a Wilfred l'oportunitat d'acomiadar-se dels seus éssers estimats, envoltat d'afecte i gratitud.

Malauradament, aquest últim desig no va poder complir-se. Wilfred Agbonavbare va morir el 27 de gener de 2015 als 48 anys, víctima del càncer, només un dia abans de l'arribada dels seus fills a Madrid.

La notícia de la seva mort va commoure profundament el món del futbol espanyol. Al seu funeral, celebrat a Alcalá de Henares, hi van ser presents excompanys, amics, representants del Rayo Vallecano i aficionats que van voler retre homenatge a l'home que tanta alegria els va donar.

Els seus fills, encara que no van poder veure'l amb vida, van arribar a temps per al vetllatori, i Wilfred va ser enterrat al costat de la seva esposa, reunint-se amb l'amor de la seva vida en el descans etern.

Símbol del Rayo Vallecano

Lluny de ser oblidat, Willy s'ha convertit en un símbol inesborrable per al rayisme i per a tots els amants del futbol humil. El Rayo Vallecano es va assegurar d'immortalitzar la seva memòria: la Porta 1 de l'Estadi de Vallecas avui porta el nom "Wilfred Agbonavbare" en el seu honor. En aquest accés penja un gran mosaic amb la seva imatge i una llegenda que diu: "Per la teva defensa de la Franja i la teva lluita contra el racisme. Mai t'oblidarem". A més, un poliesportiu municipal al barri d'El Pozo porta també el nom de Wilfred i un colorit mural a les proximitats de l'estadi recorda a tots els visitants que allà va aturar un porter Rayo Vallecano excepcional que va obrir camí a aquells que van venir després.

Cada aniversari de la seva partida, l'afició organitza homenatges emotius – des de tifos a les grades amb missatges d'"amor sense clàusules" fins a minuts d'aplaudiments – demostrant que la figura de Wilfred segueix molt viva per al rayisme.

El llegat de Wilfred Agbonavbare transcendeix les aturades que va fer sota els pals. La seva història de vida, amb els seus triomfs i tragèdies, és un testimoni de perseverança, humilitat i amor per uns colors. Anys després del seu adeu, els veterans aficionats del Rayo transmeten a les noves generacions qui va ser Willy, el porter somrient de gran cor. Com diuen aquells que el van conèixer, "Vallecas reconeix les bones persones i ell ho era", per això Wilfred ja és etern en la memòria del seu equip.

El seu nom i el seu exemple perduraran per sempre, inspirant a tot aficionat que valori la noblesa en l'esport rei.