Males notícies per al Barça amb Vitor Roque

El club blaugrana confiava en un moviment que apuntava a brindar oxigen a les seves comptes al tancament de l'actual temporada. Des de fa mesos, la direcció esportiva ha seguit molt de prop les negociacions que manté un important club brasiler en la recerca d'un davanter de nivell. Aquest interès sorgeix en un moment en què l'equip paulista desitja recuperar la seva hegemonia en competicions nacionals i internacionals.

En concret, el FC Barcelona tenia l'esperança d'obtenir un ingrés que rondava els 27 milions d'euros, lligats a la venda de Vitor Roque. I és que precisament, almenys segons el Sport, aquesta és la temptativa que havia llançat Palmeiras aquest hivern per emportar-se a 'Tigrinho'. Amb 20 anys, la seva joventut i la seva acceptable quota golejadora, així com el seu 'fracàs', momentani, en el futbol europeu, l'han convertit en un dels noms més cobejats, especialment a Sud-amèrica.

Un fitxatge així generaria plusvàlues crucials per a la institució blaugrana, que va desemborsar al voltant de 30 milions d'euros fixos quan es va fer amb els seus serveis. Generaria ingressos perquè amb aquests 27 'quilos', el Verdao només s'emportaria el 80% dels drets federatius del futbolista. A més, cal tenir en compte també que de totes les condicions que es van posar perquè el Barça pagués altres 31 milions en variables, no se n'ha complert cap.

El Palmeiras dubta entre Vitor Roque o Firmino

Com dèiem, el conjunt brasiler, presidit per una reconeguda empresària, ja va intentar el seu fitxatge en l'última finestra. Aleshores, les negociacions no es van concretar tot i que l'objectiu principal es va definir clarament: reforçar l'atac amb un ariet de futur. Els plans, que en un principi semblaven molt avançats, van patir un fre i el Barça no va poder anotar aquesta venda en el seu balanç.

Ara, les males notícies sorgeixen perquè el club de São Paulo està barallant una altra alternativa per a la seva davantera. La irrupció d'un veterà brasiler que milita a la lliga saudita ha canviat les regles del joc; no és altre que Roberto Firmino. L'ex del Liverpool és considerat una opció de garanties per rendir immediatament i l'entitat carioca pretén que arribi a temps per disputar el Mundial de Clubs de la FIFA.

Segons la informació publicada pel Sport, no hi ha negociació formal oberta amb aquest jugador de 33 anys, qui encara té contracte a l'Aràbia fins al 2026. No obstant això, el seu descontentament a la Primera Divisió saudita podria facilitar un eventual retorn al Brasil. Si finalment el paulista es decanta per aquest fitxatge d'urgència, el Barça perdria l'oportunitat d'ingressar els 27 milions que esperava a mitjà termini.

I l'entitat culé no està precisament per anar desaprofitant aquests regals gairebé caiguts del cel. Mentrestant, Vitor Roque manté la seva cessió al Benito Villamarín, on estarà, com a mínim, fins a final d'aquesta temporada. Després el Real Betis pot ampliar un any el préstec o, si volgués, tant aquest estiu com el que ve, pot pagar 25 'quilos' per quedar-se en propietat (al 80%) al futbolista.