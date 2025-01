Ni Araujo ni Christensen: El central que vol fitxar Flick per acompanyar Cubarsí

per Pol Nadal

El FC Barcelona ha aconseguit retenir Ronald Araujo fins al 2031, encara que amb una clàusula de només 65 milions d'euros. Per a alguns, aquesta quantitat resulta inesperadament baixa, però la idea del club passa per assegurar-se un bon traspàs en lloc de córrer el risc de perdre l'uruguaià gratis el 2026. En aquest escenari, l'equip tècnic no es confia i ja prepara un futur amb possibles sortides en defensa.

Hansi Flick, conscient de la situació econòmica del Barça i de la necessitat de planificar a mitjà termini, treballa en la recerca d'un relleu jove i amb gran projecció. L'entrenador alemany creu fonamental assegurar una dupla ferma a la defensa, i vol envoltar Pau Cubarsí d'un nou central de garanties. La seva aposta està pensada per al curt termini, però també amb la mirada posada en el futur.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El nom que guanya força a l'agenda culer és Dean Huijsen, central de 19 anys que milita al Bournemouth. La seva irrupció a la Premier League ha sorprès tothom, destacant per la seva solidesa defensiva, un poderós joc aeri i una maduresa tàctica inusual per a la seva edat. Aquestes qualitats han despertat l'interès de Flick, que el considera perfecte per formar tàndem amb Cubarsí a l'eix de la defensa.

Una defensa jove

La idea del Barça passa per rejovenir la línia defensiva i no hipotecar el seu present amb jugadors que puguin sortir cars a mitjà termini. Huijsen encaixa en el perfil de promesa amb capacitat de creixement, sobretot tenint en compte les sortides que podrien donar-se en els pròxims mercats. La intenció de Flick és consolidar una dupla jove, talentosa i duradora, que aporti solidesa i equilibri l'elevat nivell d'exigència de la plantilla.

Òbviament, el Bournemouth no vol deixar escapar tan fàcilment la seva flamant defensa. No obstant això, el FC Barcelona s'aferra a la voluntat del jugador i a les converses que ja han començat amb el seu entorn. Si el neerlandès veu al Camp Nou l'oportunitat de competir al màxim nivell i formar part d'un projecte ambiciós, l'acord podria ser factible.

| FC Barcelona, XCatalunya

Araujo i Christensen podrien sortir per diferents motius

La possible sortida d'Araujo l'estiu vinent malgrat la renovació genera un panorama imprevisible a la rereguarda blaugrana. L'uruguaià, que ha estat un pilar fonamental, podria marxar si el club necessita concretar una venda important per complir objectius econòmics. És aquí quan la figura de Huijsen pren protagonisme, ja que Flick no vol improvisar la temporada següent i prefereix que el central aterri abans per adaptar-se a l'estil del Barça.

En l'operació també influirà el rol d'Andreas Christensen, el futur del qual no està del tot clar. El danès va arribar amb bones credencials, però les lesions i la competència interna han dificultat el seu protagonisme. Quan semblava que es recuperava de l'anterior lesió, ha recaigut. Tot indica que, als ulls de Flick, l'aposta per la joventut preval i Huijsen seria el candidat ideal per formar una defensa renovada.