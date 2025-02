Tomás Roncero desesperat per derrota del Real Madrid contra Espanyol: 'Sembla...'

El Real Madrid arribava a l'RCDE Stadium amb la urgència de mantenir la distància respecte als seus principals rivals. Després d'un bon inici d'any, l'afició blanca exigia un cop sobre la taula davant un equip que, en principi, partia com a inferior. Ningú anticipava que el partit acabés amb una imatge tan frustrant per als dirigits per Ancelotti.

La primera part va transcórrer sense que el Madrid aconseguís capitalitzar el seu domini de la pilota. Les estadístiques evidenciaven el seu contundent control de la possessió, amb un 77% de domini i 21 xuts totals. No obstant això, la falta d'encert en l'últim terç del camp va ser un llast que va condemnar el conjunt merengue a anar-se'n al descans amb el 0-0 inicial.

| Real Madrid

Al minut 86, la tragèdia es va cernir sobre l'entitat de Chamartín quan un futbolista rival, Carlos Romero, va anotar el gol que segellaria el definitiu 1-0. L'Espanyol amb prou feines va generar cinc ocasions de perill en tot el partit, però va saber colpejar en el moment just. Per a l'equip blanc, la derrota suposa un dur revés: l'Atlètic s'acosta a només un punt, i el Barça, si guanya en el seu pròxim duel, a primera hora d'aquesta tarda, es col·locarà a quatre punts de distància.

Tomás Roncero, protagonista d'un altre meme

La reacció de Tomás Roncero davant d'aquesta diana del conjunt perico va ser viral a les xarxes socials. El periodista madridista, que sol expressar-se amb vehemència, no va poder contenir la seva desesperació en plena retransmissió. Estirat cap enrere al sofà, va donar copets a la tauleta, i les càmeres van capturar l'instant que va desfermar un torrent de comentaris i burles.

“Sembla una panerola cap per amunt”, van assenyalar alguns usuaris a les xarxes en observar com Roncero movia els braços i cames després del gol. El vídeo es va compartir ràpidament per Twitter, acumulant milers de reproduccions en pocs minuts. La seqüència es va convertir en un símbol de la impotència que van sentir molts madridistes per la manera com el partit es va escapar de les mans.

Altres reaccions del madridisme

La ràbia d'Ancelotti es va notar en roda de premsa, on va criticar la falta de contundència defensiva en la jugada del gol i va lamentar les ocasions desaprofitades en atac. El tècnic italià va emfasitzar la importància de mantenir la concentració fins al final, cosa que no va succeir en aquesta ocasió. També va fer èmfasi en el nociu que resulta perdre punts contra rivals que, a priori, no haurien de plantejar tantes complicacions.

Mbappé, un altre dels protagonistes del partit, no va ocultar el seu enuig en abandonar el vestidor. El seu gest davant les càmeres denotava frustració, principalment per una acció polèmica al minut 62, on va rebre una entrada a l'altura del bessó que l'àrbitre no va considerar digna de sanció màxima. Aquest fet, unit a la derrota final, alimenta la sensació que el Madrid no travessa el seu moment més afortunat en la competició.