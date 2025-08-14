La reina Letizia interrumpe sus vacaciones en Grecia y lanza un mensaje importante

Ante la gravedad de lo que está sucediendo, la reina Letizia ha decidido interrumpir sus vacaciones privadas para retomar brevemente sus obligaciones institucionales. Tanto es así que, según ha trascendido, tanto ella como su marido no han querido esperar más para lanzar un importante mensaje.

El pasado 6 de agosto, la Familia Real española abandonó Mallorca para comenzar su esperado descanso estival. Un periodo que este año están disfrutando en Grecia, más concretamente en la isla de Spetses.

Sin embargo, este año, las vacaciones de la reina Letizia y su familia se han visto eclipsadas por dos tragedias. En primer lugar, el accidente de Jaime Anglada y, seguidamente, los numerosos incendios que están quemando en España.

La grave situación que afecta a varias zonas del país ha llevado a los monarcas a tomar una importante decisión. Aunque han decidido no cancelar su viaje, ahora han optado por pausar su descanso privado.

Según ha trascendido, la reina Letizia y el actual jefe del Estado han decidido pausar su descanso privado con un fin. Y es que los monarcas han querido comunicarse con los responsables de las regiones más afectadas por los intensos fuegos forestales.

La reina Letizia y su marido interrumpen temporalmente sus vacaciones para interesarse por la situación de España

Desde su lugar de descanso estival, la reina Letizia y Felipe VI han tomado la iniciativa de llamar personalmente a cada uno de ellos. Y todo para conocer de primera mano el estado de la situación y los avances en las labores de control.

No es la primera vez que los monarcas muestran una especial implicación ante emergencias de tal gravedad. Tanto es así que, durante la DANA que golpeó a la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha, dejaron patente que su prioridad era respaldar a la ciudadanía.

En pleno periodo vacacional, la reina Letizia y su marido han decidido implicarse de forma activa. Esto, ante el preocupante escenario que están dejando las llamas en nuestro país.

Como jefe de Estado y portavoz de la Familia Real, el rey Felipe ha buscado mantener un contacto directo con el centro de la noticia. La reciente información que ha salido a la luz es prueba de ello.

A través de sus perfiles oficiales, los mandatarios regionales han informado sobre la conversación que han mantenido con el monarca y la reina Letizia. Gesto que pone de manifiesto que sus días de descanso no están transcurriendo con la tranquilidad habitual.

“Agradezco al rey su solidaridad por los incendios de Castilla y León y su apoyo a todos los que luchan contra el fuego. Acabo de hablar con Su Majestad y me ha transmitido su pesar”, ha asegurado el presidente de dicha comunidad autónoma este miércoles, 13 de agosto, a través de las redes.

Por otro lado, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, ha confirmado que él también ha recibido “una llamada” de la reina Letizia y Felipe VI. Él está “preocupado por los incendios” y “me traslada su solidaridad y apoyo”, ha añadido.

Mientras tanto, el líder del Gobierno gallego ha querido agradecer públicamente la llamada que ha recibido por parte de los monarcas. La cual ha sido “para interesarse por la situación de los incendios en Galicia”, según ha confirmado.