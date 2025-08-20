Fuentes cercanas al rey Felipe admiten lo que muchos sospechan sobre Jaime Anglada

Dos semanas después del accidente automovilístico de Jaime Anglada, fuentes cercanas al rey Felipe han roto su silencio para confirmar lo que muchos sospechaban sobre su sonada amistad.

A día de hoy, este conocido cantautor mallorquín y gran amigo del monarca continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases de Palma. Y todo tras sufrir un grave accidente de tráfico el pasado viernes, 8 de agosto.

| Instagram, @jaime_anglada

Aquel día, Jaime Anglada fue atropellado de madrugada por un vehículo mientras conducía su moto por la avenida Joan Miró. Pero lo más grave de toda esta historia fue que, nada más producirse el impacto, el conductor del coche se dio a la fuga.

No obstante, el responsable de este altercado fue rápidamente detenido gracias a la colaboración de varios testigos que le facilitaron la matrícula del vehículo a la Policía Local.

Una semana después, el parte médico emitido el 15 de agosto informó que la evolución postoperatoria de Jaime Anglada era “satisfactoria” y “sin complicaciones inmediatas”. Y es que, según ha trascendido, el gran amigo del rey Felipe fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas el miércoles anterior.

| Instagram, @casareal.es

Sin embargo, y aunque permanece en estado grave por las múltiples lesiones que sufrió aquel día, la situación del artista mallorquín es estable, según han confirmado fuentes hospitalarias.

Ahora, y a la espera de conocer los avances de su evolución, fuentes cercanas al rey Felipe han roto su silencio para confirmar lo que muchos ya sospechaban. Y es que, tal y como le han confirmado a Monarquía Confidencial, el monarca ha estado muy pendiente desde el primer momento del estado de su gran amigo.

A pesar de que en un primer momento optó por no cancelar sus vacaciones privadas, el rey Felipe ha estado muy pendiente de la evolución de su amigo, Jaime Anglada. Información que el citado medio de comunicación ha podido confirmar tras hablar con varias fuentes cercanas al monarca.

Este conocido cantautor mallorquín y el soberano mantienen una estrecha relación que se remonta a hace décadas. Una amistad que se fortaleció gracias a los veranos compartidos en Mallorca.

| Europa Press

Durante todos estos años, el rey Felipe y Jaime Anglada han coincidido en actividades tanto náuticas como musicales. Unas experiencias que, sin duda, fueron las culpables de que se consolidara su fuerte vínculo personal.

Por otra parte, se ha sabido que el conductor responsable del atropello, un joven de 20 años, ha sido enviado a prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma. Está acusado de omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol.

Según fuentes judiciales, el joven reconoció los hechos durante su declaración y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. También mostró su disposición a asumir la responsabilidad civil derivada del accidente.

Apenas unos días antes del suceso, Jaime Anglada participó en la recepción ofrecida por el rey Felipe y doña Letizia en el Palacio de Marivent. El acto reunió a más de 600 invitados en un ambiente distendido. Allí coincidió con numerosas personalidades de la sociedad balear.

Días después, el músico también ofreció un concierto en el Club Náutico de Palma con motivo de la Copa del Rey de Vela. Evento que, como era de esperar, el rey Felipe no quiso perderse por nada en el mundo.