Importante, ahora sí: en 'Pasapalabra' ya han confirmado lo mejor sobre Manu y Rosa

Una noticia muy esperada por los seguidores de Pasapalabra se ha confirmado finalmente. El programa ha emitido un nuevo enfrentamiento entre Manu y Rosa que ha resuelto la incógnita que llevaba días en el aire. Después del empate en su anterior duelo, ambos concursantes regresaron al plató con todo por decidir.

Pasapalabra ha dejado claro lo que muchos querían saber y es que ya hay desempate. Los aspirantes se han vuelto a medir en El Rosco y uno de los dos ha logrado imponerse. El desenlace se ha confirmado con total claridad, sin dejar lugar a dudas sobre quién avanzará en el concurso.

La igualdad entre ambos se ha mantenido desde el inicio, incluso en los segundos acumulados. Manu ha empezado con tres segundos de ventaja que podrían parecer mínimos, pero en El Rosco han marcado la diferencia. Rosa, por su parte, ha optado por un ritmo más pausado y calculado, aunque un error le ha pasado factura y ha comprometido sus opciones.

El tropiezo de Rosa le abrió la puerta a Manu en Pasapalabra

El momento decisivo ha llegado con un fallo inesperado de Rosa en la letra U. Su error la ha dejado con 22 aciertos y una palabra incorrecta que ya no podía recuperar. A partir de ahí, el madrileño ha comprendido que tenía la oportunidad perfecta para imponerse y tomar ventaja.

Con el tiempo a su favor, Manu ha mantenido la calma y ha decidido arriesgar. Ha intentado completar el bote de 2.014.000 euros, demostrando confianza y ambición en cada respuesta. Sin embargo, un fallo en la letra V le ha impedido alcanzar la cifra total, quedándose a solo dos palabras del gran bote.

Manu se consolida en Pasapalabra y Rosa queda en la cuerda floja

Aun así, Manu ha conseguido superar a la gallega con una respuesta correcta más, sumando 23 aciertos. Este resultado le ha asegurado la permanencia directa en el siguiente programa, consolidando su posición como concursante destacado. Rosa, por su parte, tendrá que enfrentarse a la temida Silla Azul para defender su puesto en el concurso.

La audiencia ha valorado muy positivamente este desenlace que ha puesto fin a la tensión generada por el empate anterior. Ambos concursantes han demostrado estrategia, conocimiento y temple en un duelo que ha mantenido a todos pendientes de la pantalla. Pasapalabra ha vuelto a cumplir con su esencia ofreciendo emoción y entretenimiento en estado puro.

Ahora toca esperar a la próxima entrega, en la que Rosa intentará defender su permanencia en el programa. Manu, por su parte, regresará con la tranquilidad de tener su plaza asegurada y el bote un poco más cerca. Todo apunta a que el próximo programa volverá a ofrecer momentos de máxima tensión.