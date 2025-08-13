Visitamos el piso de 50.000 euros de Froilán en Abu Dabi: seguridad y piscina privada

Froilán, uno de los miembros más conocidos de la familia del rey, siempre ha estado en el centro de la atención pública. Recientemente, su vida privada ha acaparado titulares debido a su supuesto romance con Miri, la ex concursante de MasterChef. Sin embargo, hoy nos centramos en otro aspecto que ha generado mucha curiosidad: su residencia en Abu Dabi.

Él, que se trasladó a la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos por decisión de su madre, vive en un piso que cuesta alrededor de 50.000 euros al año. Este inmueble se encuentra en una de las urbanizaciones más exclusivas de la urbe, lo que le proporciona un lujo y comodidad que muchos desearían.

El piso de Froilán en Abu Dabi que no está al alcance de todos los bolsillos

La vivienda de Froilán está situada en el prestigioso complejo residencial The Landmark, una de las zonas más conocidas de Abu Dabi. Esta urbanización es famosa por su alta seguridad, que opera las 24 horas del día, garantizando que sus residentes vivan tranquilos, alejados de cualquier preocupación. Además, el sobrino de Felipe VI disfruta de muchas otras comodidades que hacen de su residencia un lugar ideal para vivir cómodamente.

El inmueble, que posee un alquiler anual de unos 50.000 euros según Vozpópuli, es una auténtica joya. La propiedad dispone de amplios espacios, incluido un gran salón que conecta con una terraza desde donde se pueden contemplar unas espectaculares vistas al mar. El entorno perfecto para relajarse y disfrutar de la tranquilidad que le ofrece Abu Dabi.

La residencia de Froilán también cuenta con una piscina privada, un gimnasio completamente equipado y una sauna. Espacios que le permiten desconectar sin salir de su hogar.

Además, el hecho de que su piso esté en una urbanización con servicio de seguridad durante las 24 horas garantiza que el joven pueda vivir con total tranquilidad. La vigilancia constante asegura que no haya ningún tipo de altercados ni intrusos en la zona. Y esto es algo especialmente relevante para alguien de su perfil, que a menudo es objeto de atención mediática.

Froilán y su cambio de vida en Abu Dabi

Froilán se trasladó a Abu Dabi por decisión de su madre, la infanta Elena. Y es que ella consideraba que la ciudad sería el lugar ideal para que pudiera alejarse de los escándalos y las fiestas. Claro, porque allí iba a estar bajo la supervisión de su abuelo, Juan Carlos I, que también reside en dicha urbe.

Desde su llegada a los Emiratos, él ha intentado poner en orden su vida, centrándose en su carrera profesional y trabajando en el área de publicidad y marketing. Actualmente, ocupa el puesto de junior en una empresa. Trabajo que le ha permitido empezar a ser autosuficiente y generar los ingresos suficientes para subsistir sin la ayuda económica de su familia.

Este trabajo, aunque no se trata de un puesto de alta jerarquía, le ha permitido tener estabilidad y una ocupación en un entorno menos mediático, lo cual parece haberle venido bien. Aunque eso no quita para que sus visitas puntuales a España vuelvan a estar marcadas por la polémica.