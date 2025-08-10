La infanta Elena (61 años) rompe con la princesa Leonor por un motivo importante

La infanta Elena ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático. Esta vez, no ha sido por las polémicas de sus hijos, sino por una decisión personal que afecta directamente a la princesa Leonor. La hija mayor del rey Juan Carlos ha adoptado una postura firme y contundente, decidiendo romper el vínculo con su sobrina por un motivo que, para ella, es de peso.

La hermana de Felipe VI considera que la joven no está actuando como debería respecto a su abuelo. La falta de gestos públicos y privados hacia el rey emérito ha colmado su paciencia. Por eso, ha decidido distanciarse de la heredera al trono por lo que considera una actitud fría y desleal.

| Europa Press

La infanta Elena se planta ante la actitud de la princesa Leonor

A sus 61 años, la infanta Elena ha sido siempre una figura discreta dentro de la Familia Real. Aunque ha preferido mantenerse en un segundo plano, su nombre ha sido portada en numerosas ocasiones. Primero, por las actitudes rebeldes de sus hijos, Froilán y Victoria Federica, y también, por su apoyo inquebrantable a su padre, el rey Juan Carlos.

Ella nunca ha ocultado su admiración y respeto por el emérito. Ni los escándalos económicos ni las polémicas sentimentales que le han salpicado a él han conseguido que se aparte de su lado. Ha viajado varias veces a Abu Dabi para verle, y también se ha reunido con él en Sanxenxo.

Precisamente, ese amor incondicional hacia su padre es lo que le ha llevado a tomar esta drástica decisión respecto a la princesa Leonor. La infanta Elena, según se ha publicado, no entiende que su sobrina, al igual que la infanta Sofía, no haya tenido detalles afectuosos hacia su abuelo. La ausencia de visitas a su residencia en Abu Dabi y la falta de encuentros familiares han sido la gota que ha colmado el vaso.

| Europa Press

Para ella, resulta incomprensible que su sobrina no haya hecho un gesto simbólico de acercamiento al patriarca de la familia Borbón. Y tampoco entiende que desde hace años no existe una fotografía oficial de la joven junto a su abuelo.

Se trata de un vacío que, a sus ojos, supone una ofensa y una muestra de frialdad que no está dispuesta a pasar por alto. Por eso, ha decidido romper, en cierta medida, el vínculo con la hija mayor de su hermano.

La infanta Elena choca con la postura de los reyes respecto a la princesa Leonor

El enfado de la infanta Elena no solo se dirige hacia la princesa Leonor, sino también hacia Felipe VI y la reina Letizia. La hermana del rey considera que son ellos quienes han impuesto esta distancia con el emérito. Y todo con el objetivo de proteger la imagen pública de sus hijas y evitar que sean salpicadas por los escándalos de Juan Carlos I.

Sin embargo, ella no comparte esa estrategia. Considera que la familia es lo primero, por encima de las apariencias y las conveniencias institucionales. Entiende que sus sobrinas deberían haber mostrado un gesto de cariño hacia su abuelo, el que fuera.

| Europa Press

Este desacuerdo ha generado un distanciamiento en el seno de la familia Borbón. La postura férrea de la infanta respecto su padre ha creado un muro con los reyes y, especialmente, con sus sobrinas.

Lo que más duele a Elena es la falta de empatía de Leonor hacia su abuelo. No comprende cómo la futura reina puede ignorar el papel que su abuelo ha tenido en la historia reciente de España. Aunque es consciente de que las circunstancias son delicadas, considera que su actitud no es acorde con los valores familiares que siempre ha defendido la Casa Real.

La figura de Juan Carlos I sigue siendo para ella un pilar fundamental. Y no está dispuesta a consentir lo que percibe como una falta de respeto hacia él. La brecha con la princesa Leonor está abierta y, por el momento, no hay indicios de que se vaya a cerrar.