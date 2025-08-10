Sorpresa en Reino Unido: el rumor sobre el príncipe Guillermo y su hermano es cierto

Hace más de cinco años que la relación entre el príncipe Guillermo, de 43 años, y su hermano menor, Harry, de 40, está deteriorada. El traslado de Harry a Estados Unidos junto a Meghan Markle marcó el inicio de un distanciamiento que parecía irreversible. Sin embargo, en Inglaterra ha sorprendido un nuevo rumor: los hermanos podrían estar más cerca que nunca de reencontrarse en una boda familiar.

La publicación de las memorias de Harry, en las que cuestionaba a la Corona británica, supuso un antes y un después en su vínculo fraternal. Las tensiones, lejos de disminuir, se han mantenido intactas, sin gestos visibles de reconciliación.

| Europa Press

Ni siquiera los duros golpes que ha sufrido la familia real han servido para acercarles. Hace algo más de un año, el rey Carlos III y Kate Middleton, princesa de Gales, revelaron que afrontaban un diagnóstico de cáncer.

El príncipe Guillermo de Inglaterra podría ver pronto a su hermano

Mientras Kate Middleton ya ha completado con éxito su tratamiento y se encuentra en remisión, el monarca continúa sometiéndose a quimioterapia. La última visita del príncipe Harry al Reino Unido apenas permitió un breve encuentro con su padre, el rey Carlos III, y sus declaraciones posteriores solo avivaron la distancia con Guillermo.

Aun así, en Inglaterra sigue viva la esperanza de que los hijos de la recordada Diana de Gales encuentren un punto de unión. Según la prensa británica, el rey estaría más dispuesto que su primogénito a propiciar un acercamiento. El cual estaría motivado tanto por su delicada salud como por el deseo de tener a sus nietos cerca.

| Instagram, @princeandprincessofwales

En el calendario próximo hay tres eventos que podrían propiciar ese esperado reencuentro. El primero será la boda de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, quien ha anunciado su compromiso con Harriet Sperling. Aunque Peter no ostenta título real, su cercanía con Carlos III y sus hijos hace pensar que Guillermo y Harry podrían coincidir en la ceremonia. Incluso se rumorea que Guillermo podría ejercer de padrino, aunque la fecha aún no se ha confirmado.

La segunda ocasión llegaría con el enlace de Ella Mountbatten, hija de Lord Ivar Mountbatten, primo segundo del rey. Sin embargo, la escasa relación entre ambas ramas familiares hace menos probable que ambos príncipes asistan.

| Europa Press

La tercera y más probable oportunidad sería la boda de Lady Eliza Spencer, sobrina de Diana de Gales, comprometida con Channing Millerd. Dada la buena relación de Harry con la familia Spencer, su presencia parece casi segura, lo que abriría la puerta a un esperado reencuentro con su hermano, Guillermo.

Así pues, el Reino Unido espera con expectación este posible futuro encuentro. Entre rumores, viejas tensiones y la presión mediática, el posible encuentro entre Guillermo y Harry podría estar más cerca que nunca. Y su resultado, sea cual sea, podría marcar un nuevo capítulo en la historia reciente de la monarquía británica.