Un monje del Tíbet tiene un encuentro con la reina Sofía y confiesa: ‘Es muy…’

Un episodio desconocido en la vida de la reina Sofía ha salido a la luz gracias al testimonio de un monje del Tíbet. El religioso ha relatado cómo tuvo la oportunidad de compartir mesa con la madre del rey Felipe VI en un encuentro que no fue casual. Durante aquella cita, dejó una confesión que retrata de forma inesperada a la monarca.

Según él, la reina Sofía “es muy espiritual” y, como todos, “necesita ayuda” para sobrellevar los momentos difíciles. La conversación entre ambos se dio en la década de los 90 y giró en torno a cuestiones de la vida y de la muerte. El religioso destacó que, pese a su posición, la reina no es ajena al sufrimiento y buscó su consejo en una época especialmente complicada.

| Instagram, @casareal.es

La historia ha sido recuperada por Pilar Eyre, periodista y experta en la Casa Real, quien ha asegurado que este encuentro refleja una faceta poco conocida de Sofía. La famosa periodista ha recordado en su canal de YouTube que la reina ha mostrado interés por varias religiones y por la espiritualidad, incluso tras convertirse al catolicismo. En su opinión, este interés forma parte de su forma de afrontar las adversidades personales.

Un monje del Tíbet revela señala que la reina Sofía ha sufrido mucho en su vida

El origen de esta revelación se remonta a una charla entre Eyre y su hermana, gran seguidora de la cultura tibetana. Fue entonces cuando conoció al lama en Barcelona y, al leer uno de sus libros, descubrió el capítulo dedicado a la reina. Allí, el monje narra cómo fue contactado para que Sofía pudiera conocerlo y conversar en privado.

Aunque la reunión se organizó con cierta discreción, incluso implicando a representantes de otras religiones para evitar interpretaciones erróneas, la reina consiguió sentarse junto a él. Durante toda la comida intercambiaron reflexiones, y aunque el lama no desvela los detalles, insiste en que percibió un dolor profundo en la monarca. En ese momento, el rey Juan Carlos ya había hecho públicas algunas de sus infidelidades.

| YouTube, Pilar Eyre

La reina Sofía buscó consuelo espiritual en el monje del Tíbet

El contacto no terminó ahí, tiempo después, el lama viajó a Mallorca para ofrecer una conferencia, y Sofía lo invitó a Marivent para seguir recibiendo su apoyo espiritual. Sin embargo, al llegar al palacio, el acceso le fue denegado y la visita, cancelada. El monje lamentó no poder brindarle consuelo en persona.

En su encuentro en Zarzuela, ha relatado Eyre, le entregó thangkas, figuras de Buda y el libro tibetano de la vida y de la muerte. Espera que estos objetos le hayan servido de ayuda en su camino personal. Para la periodista, este testimonio desmonta la imagen de una Sofía fría y distante, revelando en su lugar a una mujer que, mientras sonreía en público, atravesaba un intenso sufrimiento interior.