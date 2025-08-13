El hermoso gesto del príncipe Guillermo con sus hijos que encantaría a Lady Di

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la ruptura entre el príncipe Guillermo (43 años) y su hermano Harry (40 años). Han sido hermanos unidos por la historia, pero separados por las circunstancias. Aunque algo les une: los valores que Lady Di les inculcó en su infancia.

La relación de ambos siempre ha tenido altibajos. Sin embargo, la salida de Harry de la familia real británica ha marcado un antes y un después.

El duque de Sussex se fue a vivir a Estados Unidos y escribió unas memorias que han causado escándalo. La posibilidad de una reconciliación se ha desvanecido. Desde entonces apenas ha habido contacto, ni con Guillermo ni con el resto de la familia.

El príncipe Guillermo, hijo de Lady Di, no quiere hablar con su hermano

Harry ha tendido puentes, ha pedido disculpas y ha intentado visitar a su padre tras conocerse que padece cáncer. Pero cada gesto ha terminado en un revés. Un revés esperado, pero doloroso.

En un especial de la revista People se ha confirmado que la relación está más rota de lo que se creía. El medio ha recordado que en Spare, las memorias de Harry, relató un episodio de 2019. Guillermo habría criticado a Meghan y hubo una fuerte discusión, incluso un forcejeo que terminó con Harry en el suelo.

También se ha recordado la entrevista con Oprah Winfrey. En ella no solo se criticó a Guillermo, también al rey Carlos III, a Kate Middleton, a Camila y a la propia institución. “Algunos miembros de mi familia nunca me lo perdonarán”, dijo Harry en mayo.

A pesar de que ha mostrado su esperanza de reconciliación, sus llamadas y mensajes no han recibido respuesta, ni por parte de Guillermo ni por la de Carlos. El historiador Robert Lacey ha dicho que la brecha es profunda y duradera. Una historiadora británica ha añadido que la reconciliación es imposible mientras cada uno quiera imponer sus condiciones.

Lady Di inculcó unos valores fuertes en el príncipe Guillermo

Sin embargo, hay algo que todavía los une, el recuerdo de su madre, la princesa Diana. Ella redefinió la vida real con compasión y cercanía. Lady Di los llevó a parques de atracciones, a hamburgueserías, a albergues para personas sin hogar y les enseñó a mirar más allá de los muros del palacio.

Ese legado vive en sus hijos. Tanto Guillermo como Harry han mantenido causas sociales inspiradas en Diana. Han criado a sus hijos con autenticidad.

En el caso de Guillermo, su implicación diaria en la educación de George, Charlotte y Louis es un reflejo de su madre. Ese gesto demuestra que Lady Di sigue presente en su corazón.