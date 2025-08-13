El rastro que ha dejado el avión del rey Felipe destapa el secreto de la reina Letizia

Los reyes Felipe y Letizia ya han comenzado sus vacaciones privadas tras concluir sus últimos compromisos oficiales en Palma. Aunque la Casa Real no acostumbra a revelar detalles sobre estos viajes fuera de agenda, un dato inesperado ha salido a la luz. El itinerario del avión oficial del monarca ha permitido conocer un aspecto de los planes de su mujer que hasta ahora se había mantenido en reserva.

Una cuenta de X especializada en rastrear vuelos del Estado ha sido la que ha desvelado el secreto. El Falcon en el que viajaba la Familia Real despegó de Palma a las 19:06 horas y aterrizó en Atenas a las 21:30 horas. Este movimiento ha confirmado que su primera parada ha sido Grecia, donde se conoce que los reyes han viajado en otras ocasiones para disfrutar de sus vacaciones privadas.

| Instagram, @casareal.es

Durante estos días, los reyes están acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Según fuentes cercanas, se desconoce el lugar exacto de alojamiento, pero existen indicios que apuntan a una residencia muy exclusiva. Entre las opciones, se menciona la mansión de verano que los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos poseen en el Peloponeso.

Grecia, el destino del rey Felipe y la reina Letizia que esconde algo más que vacaciones

Cabe recordar que este vínculo se consolidó cuando la princesa Amalia de Países Bajos se trasladó a Madrid para continuar sus estudios tras recibir amenazas en su país. Felipe y Letizia ofrecieron un apoyo discreto y cercano en aquel momento. La elección de Grecia como destino podría ser la continuación de ese lazo, como parte de un plan que Letizia habría preparado con antelación.

| Casa Real

Otra posibilidad es que los reyes coincidan en Grecia con Pablo de Grecia y Marie Chantal, primos del rey Felipe. Mientras tanto, la reina Sofía ha decidido permanecer en la Zarzuela para estar junto a su hermana, la princesa Irene, cuya salud es delicada. Desde Atenas, Felipe sigue pendiente de la evolución de su amigo, el músico Jaime Anglada, que permanece en la UCI tras un grave accidente.

El rey Felipe y la reina Letizia aprovechan su viaje privado para fortalecer lazos personales

Este desplazamiento no solo supone un periodo de descanso, sino que refleja la capacidad de Letizia para integrar encuentros privados en el marco vacacional. Lejos del escrutinio mediático, Felipe y Letizia aprovechan estos días para disfrutar de sus hijas antes de que retomen sus exigentes compromisos académicos.

Lo que ha comenzado como un simple registro en redes sociales ha acabado revelando un detalle cuidadosamente preservado por la reina. Grecia se convierte así no solo en refugio estival, sino en escenario para afianzar lazos de confianza.