Antonio David Flores, mudo: el entorno de Olga Moreno (su exmujer) anuncia algo triste

Fuentes cercanas a Antonio David han confirmado que la noticia recientemente divulgada por el entorno de su exmujer, Olga Moreno, lo ha dejado completamente sorprendido. Este inesperado giro ocurre a tan solo unas semanas del juicio de su hija contra Rocío Carrasco. Un proceso que, sin duda, ha mantenido a Antonio David en el centro de la atención mediática.

El verano no está siendo fácil para él. Después de la tensa batalla judicial entre su hija, Rocío Flores, y su madre, el exguardia civil se encuentra completamente volcado en apoyar y acompañar a su hija. Pero ahora le ha llegado una nueva y triste noticia: Olga Moreno ha roto con Agustín Etienne.

| Mediaset

Olga Moreno y Antonio David Flores: una historia marcada por las polémicas

Olga y Antonio David comenzaron su historia juntos hace casi dos décadas, consolidándose como pareja y formando una familia con su hija en común. Durante su matrimonio, compartieron tanto la vida familiar como la atención mediática constante, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas de España.

A lo largo de los años, su relación enfrentó diversos altibajos, especialmente por los rumores de infidelidad que afectaron la confianza y la estabilidad familiar. La exposición pública y los conflictos personales fueron factores que marcaron su historia y complicaron la convivencia.

Finalmente, la pareja decidió poner fin a su matrimonio en octubre de 2021, tras doce años juntos. Olga y Antonio David tomaron caminos separados y su hija en común se convirtió en un punto central en la nueva dinámica familiar.

| Europa Press

La nueva relación de Olga Moreno, a la luz

Olga Moreno comenzó su relación con Agustín Etienne en el verano de 2022. Al principio, la noticia sorprendió a muchos por tratarse de un romance inesperado. Sin embargo, pronto se consolidó como una de las parejas más estables del entorno mediático.

Más allá del trabajo, Agustín fue un apoyo clave para Olga tras su separación de Antonio David Flores en octubre de 2021. También estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando falleció su madre en junio del año pasado. Su compañía ayudó a Olga a reconstruir su confianza y estabilidad emocional.

| Instagram, @olgamorenooficial

El entorno cercano ha confirmado recientemente una triste noticia que ha sorprendido a muchos. Olga Moreno y Agustín han roto. La noticia ha llegado como un auténtico mazazo para todos, que veían la relación como una unión estable y consolidada.

Durante este verano, Olga Moreno ha buscado momentos de tranquilidad junto a su familia y amigos más cercanos. Ha disfrutado de días en la costa gaditana, paseos por la playa y largas conversaciones que le han permitido desconectar. Estas jornadas le han servido para recomponerse emocionalmente tras la ruptura y recargar fuerzas.

Agustín, por su parte, ha pasado las vacaciones en Formentera junto a un grupo reducido de amigos. Se ha mantenido al margen de los medios, centrado en su trabajo y en sus proyectos profesionales. La discreción ha sido su bandera durante estos días, evitando exponer su vida privada mientras afronta el nuevo rumbo de su relación con Olga.

| Mediaset

Esta ha sido la reacción de Antonio David Flores

La confirmación de la ruptura entre Olga y Agustín ha llegado como un jarro de agua fría para Antonio David Flores. Fuentes cercanas aseguran que el exguardia civil veía en la relación de su exmujer un vínculo estable y duradero. La noticia le habría tomado completamente por sorpresa, dejándolo sin palabras.

Aunque por el momento no ha hecho declaraciones públicas, en su entorno reconocen que no esperaba este desenlace. Antonio David siempre consideró que la etapa de Olga con Agustín estaba marcada por la estabilidad y el respeto mutuo. La ruptura, según estas fuentes, le habría impactado más de lo que está dispuesto a mostrar en público.