Entramos en la casa de Malú en Madrid y descubrimos una habitación que te sorprenderá

Malú ha abierto las puertas de su hogar en Madrid y nos ha dejado ver más de lo que nadie esperaba. La cantante, siempre discreta con su vida privada, ha compartido un vídeo en redes que ha generado una enorme curiosidad. Y es que, además de anunciar su último concierto del año, ha dejado ver rincones muy personales de su espectacular casa.

En ese recorrido, una estancia ha llamado especialmente la atención por su diseño, su calidez y lo que representa en su vida. Hablamos del salón, un espacio que Malú ha mostrado sin filtros y que nos ha revelado mucho sobre sus gustos y su día a día. No solo destaca por su estilo cuidado y moderno, sino también por lo funcional y emocional que resulta para ella.

| Europa Press

El chalet está ubicado en Majadahonda, en la zona norte de Madrid, rodeado de zonas verdes y con un amplio jardín privado. Un entorno ideal para desconectar del ritmo urbano y pasar tiempo con su hija y su mascota. Sin embargo, ha sido el interior de la casa el que realmente ha sorprendido por su carácter acogedor y lleno de detalles personales.

El rincón más personal de Malú

El salón, epicentro de muchas escenas cotidianas, destaca por sus sofás en verde caqui, amplios y acolchados. Son el lugar donde Malú se relaja, ve películas con su hija y atiende llamadas de trabajo. También ha sido el escenario donde ha grabado el mensaje para sus fans, mostrando que es un rincón muy presente en su vida.

En cuanto a la decoración, la artista ha elegido cojines con estampados, y ha combinado paredes blancas con papel pintado de inspiración floral. Este papel aporta dinamismo, color y un aire clásico que armoniza con el resto del mobiliario. El resultado es una estancia equilibrada, viva y con mucha personalidad.

Frente a los sofás, se encuentra otra pared decorada con papel de fibras naturales, que transmite calidez y sencillez. Allí se ubica un cuadro en tonos rosas y azules y una televisión de gran tamaño. El contraste entre las texturas y los colores crea un ambiente acogedor sin perder elegancia.

Así es el chalet de Malú: calidez, estilo y luminosidad

Además, las cortinas vaporosas en color crema aportan una sensación de amplitud y serenidad. Este tipo de cortinas son tendencia, y ella ha sabido integrarlas a la perfección. No solo cumplen una función práctica, sino que elevan la estética del espacio con un toque cálido y elegante.

Desde el salón se accede directamente al jardín, otro de los tesoros de su casa. Es un espacio ideal para jugar con su hija o su mascota, o simplemente disfrutar del buen tiempo. El acceso fluido entre el interior y el exterior refuerza la sensación de hogar abierto y conectado con la naturaleza.

Más allá del salón, también ha mostrado otros rincones cuidados con mimo, como la cocina minimalista en blanco y la escalera con luces LED. La mezcla de materiales modernos y toques clásicos demuestra el gusto por el equilibrio y la funcionalidad. Cada elección decorativa parece pensada no solo para agradar a la vista, sino para crear un ambiente real y habitable.