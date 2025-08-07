Alberto Rubio, el pintor del rey Felipe, confiesa: 'La mirada de la reina Letizia...'

El artista sevillano Alberto Rubio ha regresado a las redes sociales para hacer una reveladora confesión sobre el cuadro del rey Felipe que está pintando. En un nuevo post, ha dejado al descubierto cómo es realmente “la mirada de la reina Letizia”.

Desde hace meses, Alberto ha estado compartiendo con sus seguidores de Instagram algunas de sus obras, de carácter realista. Sin embargo, hay una de ellas que ha llamado poderosamente la atención del resto de usuarios.

Se trata de un retrato realista de los reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, vestidos de gala. Y es que, aunque no se trata de una obra encargada por la Casa Real, no hay duda de que es uno de los primeros retratos modernos de los monarcas.

Fue en 2024 cuando Alberto Rubio comenzó con este proyecto, uno de los más complejos y ambiciosos de su carrera. Durante este tiempo, el joven ha estado compartiendo en sus redes sociales los avances de su creación.

Ahora, el sevillano ha regresado a TikTok con la parte número 13 del proceso de elaboración del retrato del rey Felipe y doña Letizia. Entrega en la que ha mostrado especial atención en el rostro de la monarca, especialmente en su mirada.

Alberto Rubio ha regresado a sus redes para compartir con el resto de internautas los avances de su retrato de los reyes Felipe y Letizia. Entrega en la que ha querido centrarse en la mirada de la monarca:

“Hay zonas, como la mirada de la reina no se resuelve a la primera”, confiesa Rubio en este vídeo, mientras trabaja frente al lienzo. Un proyecto que, aunque aún está sin terminar, ya está generando curiosidad entre sus seguidores.

Alberto Rubio, conocido por su experiencia en retratos de carácter institucional, considera el cuadro del rey Felipe y doña Letizia como uno de los mayores retos de su carrera hasta la fecha.

Dicha iniciativa comenzó el año pasado y, durante este tiempo, la ha estado documentando por etapas en su perfil de Instagram. En esa plataforma, el artista ha logrado reunir una audiencia creciente, que supera los dos mil seguidores.

Sin embargo, el enfoque no es solo técnico, también implica una fuerte carga emocional. Alberto Rubio ha admitido que transmitir con fidelidad la presencia de los soberanos, especialmente los ojos de la reina, ha sido un proceso lleno de cambios y decisiones.

Tanto es así que, para lograr el resultado deseado, ha tenido que hacer una serie de ajustes y modificar partes completas del rostro. “Tomé la decisión de rehacer por completo su ojo. El párpado, la expresión… Tiene que decir lo que debe decir”, asegura en uno de sus vídeos.

En estas publicaciones, Alberto Rubio ha ido revelando poco a poco todo el proceso y la evolución del retrato del rey Felipe y su mujer. Proyecto que, según ha explicado, no parte “de ninguna foto exacta”.