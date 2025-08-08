Carolina Lapausa desvela hoy el secreto de 'Sueños de libertad': 'He ido a...'

Este viernes, 8 de agosto, Sueños de libertad va a dejar a más de uno sin palabras durante su episodio número 368. Y todo después de que Luz, personaje interpretado por Carolina Lapausa, desvele su secreto mejor guardado: “He ido a buscarle a casa”.
Hace unos días, en el dispensario, la doctora se dio cuenta de que don Pedro no se encontraba bien. Durante una breve exploración, detectó en él claros indicios de fatiga y una evidente falta de apetito que le hicieron encender las alarmas.
En los días posteriores, Luz (Carolina Lapausa) no pudo evitar mostrarse cada vez más inquieta por su estado de salud. Tanto es así que le propuso someterse a un examen médico completo para descartar complicaciones. No obstante, el empresario rechazó la idea y le pidió tener discreción absoluta sobre el asunto.
Pero la situación dio un giro de 180º cuando, en mitad de una consulta, un dolor intenso sorprendió a don Pedro. Contratiempo que llevó a la doctora a insistir con mayor firmeza en la necesidad de recibir atención médica inmediata.
Finalmente, gracias a las presiones de Luz (Carolina Lapausa), don Pedro aceptó someterse a las pruebas necesarias, aunque le solicitó expresamente que no revelara la noticia a nadie.
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad, este pacto de silencio se verá amenazado. Y todo después de que Luz comience a dar muestras de agotamiento por la carga que implica guardar este secreto.
Luz, personaje de Carolina Lapausa en Sueños de libertad, está cada vez más agotada por tener que guardar el secreto
Hoy, en Sueños de libertad, Luz no podrá soportar más el peso del secreto que guarda sobre la salud de don Pedro. Y es que considera que es esencial contar con el apoyo de sus seres queridos en un momento tan delicado como este. Tanto es así que el silencio empezará a resultarle insoportable.
“He ido a buscarle a casa. Se suponía que iba a tomarse las cosas con más calma… Han llegado los resultados de las pruebas”, le confesará la doctora al empresario. Sin embargo, poco a poco, las mentiras se irán acumulando y Digna comenzará a sospechar.
Mientras tanto, el ambiente en el laboratorio se volverá cada vez más tenso tras el hallazgo de una prueba incriminatoria. Andrés y Tasio interrogarán a Remedios, señalándola como posible culpable del robo de la patente.
Con este movimiento, ambos intentarán descubrir qué sucedió realmente el día del robo. Sin embargo, Andrés empezará a dudar de todo lo que cree saber y una intuición le llevará a pensar que Remedios podría ser inocente. “Todo esto no me cuadra… Y quiero pensar que a ti tampoco”, le confesará a Begoña.
Por otro lado, Gema se sentirá cada vez más inquieta por el comportamiento de Teo y pedirá a Raúl que se mantenga apartado. Esto no agradará a su amiga Claudia, que no entenderá la situación. Finalmente, Gema descubrirá la verdadera razón por la que Teo ha estado sustrayendo dinero.
En medio del caos, Pelayo, totalmente fascinado por las fotografías de Fina, hará una llamada con el propósito de ayudar a la dependienta a conseguir trabajo como fotógrafa.