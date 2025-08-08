Logo es.xcatalunya.cat
Carolina Lapausa con expresión seria, al fondo el texto Sueños de Libertad y un emoji de silencio
El personaje de Carolina Lapausa en 'Sueños de libertad' se enfrenta a un importante dilema | Atresmedia, esp.xcatalunya.cat
Gente

Carolina Lapausa desvela hoy el secreto de 'Sueños de libertad': 'He ido a...'

Luz (Carolina Lapausa) sorprende a los fans de 'Sueños de libertad' al revelar su secreto mejor guardado

Imagen de autor de Daniel H Marin
por Daniel H. Marín

Este viernes, 8 de agosto, Sueños de libertad va a dejar a más de uno sin palabras durante su episodio número 368. Y todo después de que Luz, personaje interpretado por Carolina Lapausa, desvele su secreto mejor guardado: “He ido a buscarle a casa”.

Hace unos días, en el dispensario, la doctora se dio cuenta de que don Pedro no se encontraba bien. Durante una breve exploración, detectó en él claros indicios de fatiga y una evidente falta de apetito que le hicieron encender las alarmas.

Carolina Lapausa con camisa azul claro mirando hacia la izquierda en un ambiente interior.
Luz sospecha sobre la salud de don Pedro | Atresmedia

En los días posteriores, Luz (Carolina Lapausa) no pudo evitar mostrarse cada vez más inquieta por su estado de salud. Tanto es así que le propuso someterse a un examen médico completo para descartar complicaciones. No obstante, el empresario rechazó la idea y le pidió tener discreción absoluta sobre el asunto.

Pero la situación dio un giro de 180º cuando, en mitad de una consulta, un dolor intenso sorprendió a don Pedro. Contratiempo que llevó a la doctora a insistir con mayor firmeza en la necesidad de recibir atención médica inmediata.

Don Pedro expresión seria está en primer plano mientras una mujer de cabello oscuro aparece desenfocada al fondo en una habitación con luz tenue. Captura de 'Sueños de libertad'
Luz es la única que tiene información sobre la enfermedad de don Pedro | Atresmedia

Finalmente, gracias a las presiones de Luz (Carolina Lapausa), don Pedro aceptó someterse a las pruebas necesarias, aunque le solicitó expresamente que no revelara la noticia a nadie.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad, este pacto de silencio se verá amenazado. Y todo después de que Luz comience a dar muestras de agotamiento por la carga que implica guardar este secreto.

Luz, personaje de Carolina Lapausa en Sueños de libertad, está cada vez más agotada por tener que guardar el secreto

Hoy, en Sueños de libertad, Luz no podrá soportar más el peso del secreto que guarda sobre la salud de don Pedro. Y es que considera que es esencial contar con el apoyo de sus seres queridos en un momento tan delicado como este. Tanto es así que el silencio empezará a resultarle insoportable.

“He ido a buscarle a casa. Se suponía que iba a tomarse las cosas con más calma… Han llegado los resultados de las pruebas”, le confesará la doctora al empresario. Sin embargo, poco a poco, las mentiras se irán acumulando y Digna comenzará a sospechar.

Luz apunta con una varita a don Pedro en una oficina elegante con muebles de madera y un cuadro grande en la pared. Captura de 'Sueños de libertad'
Luz le entrega a don Pedro los resultados de las pruebas | Atresmedia

Mientras tanto, el ambiente en el laboratorio se volverá cada vez más tenso tras el hallazgo de una prueba incriminatoria. Andrés y Tasio interrogarán a Remedios, señalándola como posible culpable del robo de la patente.

Con este movimiento, ambos intentarán descubrir qué sucedió realmente el día del robo. Sin embargo, Andrés empezará a dudar de todo lo que cree saber y una intuición le llevará a pensar que Remedios podría ser inocente. “Todo esto no me cuadra… Y quiero pensar que a ti tampoco”, le confesará a Begoña.

Por otro lado, Gema se sentirá cada vez más inquieta por el comportamiento de Teo y pedirá a Raúl que se mantenga apartado. Esto no agradará a su amiga Claudia, que no entenderá la situación. Finalmente, Gema descubrirá la verdadera razón por la que Teo ha estado sustrayendo dinero.

En medio del caos, Pelayo, totalmente fascinado por las fotografías de Fina, hará una llamada con el propósito de ayudar a la dependienta a conseguir trabajo como fotógrafa.

