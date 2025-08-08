Nadie en Reino Unido esperaba el mensaje del príncipe Guillermo durante sus vacaciones

La mayor parte de la realeza europea ha aprovechado el mes de agosto para realizar escapadas privadas y no ha sido obligatorio informar del destino. El príncipe Guillermo, de 43 años, y Kate Middleton, también de 43, han escogido las islas griegas. Han viajado con sus hijos y han buscado desconectar, aunque Guillermo ha sorprendido al Reino Unido al enviar hoy un mensaje inesperado.

Sin embargo, el príncipe de Gales ha hecho una parada y ha interrumpido su descanso y el motivo ha sido importante. Este año, las vacaciones han tenido un valor especial debido a que hace poco más de un año, Kate confirmó que se sometía a un tratamiento de quimioterapia. Hace solo unos meses, anunció la remisión completa de su cáncer y su regreso a la agenda oficial ha sido paulatino.

| Instagram, @princeandprincessofwales

El verano pasado, Kate no pudo disfrutar como hubiera querido debido a que la enfermedad se lo impidió. Este año ha sido diferente y hace unos días, la propia Kate ha sorprendido en las redes sociales oficiales del Palacio de Kensington.

Guillermo reaparece durante sus vacaciones fuera del Reino Unido

Ha compartido un proyecto sobre el desarrollo cerebral en niños pequeños. Ha mostrado un vídeo grabado en una visita anterior y desde entonces, no ha habido noticias de ellos.

Hasta este viernes, la información no ha llegado por sus canales oficiales. Las redes sociales de los príncipes no han mostrado nada. Sin embargo, la prensa británica ha tenido acceso.

| Casa Real

El motivo de la interrupción ha sido el fútbol y es que Guillermo es patrocinador de la Asociación de Fútbol. Es un seguidor apasionado. Según la revista Hello, el príncipe se ha puesto en contacto con un equipo de Cornualles y lo ha hecho a través de su secretario privado, Ian Patrick.

El inesperado mensaje de Guillermo de Inglaterra

El club en cuestión ha sido el Truro City y ha logrado un hecho histórico. Será el primer equipo de Cornualles en jugar en una liga nacional, antes competía en divisiones inferiores. Guillermo es también Duque de Cornualles y su implicación ha sido lógica.

| Instagram, @homewardsuk

La prensa británica ha reproducido la carta enviada al capitán. “El duque sabe que acaba de regresar a casa después de unos años de ausencia y, como todo el mundo en Cornualles, le estará animando”, ha publicado Hello. “El Príncipe Guillermo me ha pedido que le transmita sus más cálidas felicitaciones por su ascenso a la Liga Nacional”, ha continuado el texto.

El mensaje ha terminado con un deseo de suerte para la nueva temporada: “Les envío los mejores deseos del Duque de Cornualles. ¡Mucha suerte a los Tinners!”. Con este gesto, Guillermo ha demostrado, una vez más, su pasión por el deporte.