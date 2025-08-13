El rey Carlos III, a los 76 años: ‘Para mí, el cáncer ha sido una experiencia que…’

El rey Carlos III ha reaparecido con fuerza y serenidad, dejando un mensaje muy claro sobre la enfermedad que ha marcado su último año. A sus 76 años, el monarca británico ha querido compartir una reflexión personal durante un encuentro especialmente emotivo. La cita se ha producido en el Palacio de Buckingham, donde ha recibido a representantes de organizaciones que luchan contra el cáncer.

Ha sido durante esta reunión cuando el rey Carlos se ha abierto como nunca antes para hablar sobre lo que ha supuesto para él vivir con esta enfermedad. “Para mí, el cáncer ha sido una experiencia que pone claramente de manifiesto lo mejor de la humanidad”, ha revelado. Su intención, según ha explicado, ha sido visibilizar no solo el dolor, sino también la esperanza y la humanidad que rodea a esta experiencia.

| Europa Press

El monarca ha querido sincerarse sobre esta dura enfermedad. “Cada diagnóstico, cada nuevo caso será una experiencia abrumadora y a veces aterradora para esos individuos y sus seres amados”, dijo.

Sin embargo, también ha querido resaltar el valor de quienes acompañan a los pacientes en esos momentos tan difíciles. “Los momentos más oscuros de la enfermedad pueden ser iluminados por la mayor compasión”, ha añadido, agradeciendo especialmente a las organizaciones presentes por su trabajo.

El rey Carlos III mantiene su agenda mientras refuerza su mensaje sobre la concienciación

Desde que se hizo público su diagnóstico en febrero del año pasado, Carlos III ha mantenido su agenda con admirable firmeza. Fue después de someterse a una operación de próstata cuando se le detectó un tipo de cáncer no especificado. A pesar de su tratamiento, ha cumplido con la mayoría de sus compromisos oficiales, demostrando un fuerte compromiso con su rol institucional.

Eso sí, no todo ha sido fácil, hace apenas unas semanas, el rey tuvo que suspender sus actividades durante dos días debido a efectos secundarios derivados del tratamiento. El Palacio de Buckingham informó que Carlos necesitó un breve periodo de observación hospitalaria. No obstante, tras ese breve paréntesis, retomó su agenda y, días después, incluso viajó a Roma para reunirse con el Papa Francisco.

Carlos ha destacado que su enfermedad le ha permitido ver más de cerca el “extraordinario trabajo” de médicos, voluntarios y asociaciones. Esta nueva perspectiva ha reforzado su interés en impulsar la conciencia sobre el cáncer y la importancia de un diagnóstico temprano. El encuentro en Buckingham no solo ha sido un acto institucional, sino también un acto profundamente personal.

| Europa Press

El testimonio del rey Carlos III acerca a la sociedad la realidad del cáncer

Curiosamente, no ha sido el único miembro del entorno real que ha compartido su lucha reciente contra el cáncer. Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés, también ha hablado abiertamente sobre lo vivido tras ser diagnosticada dos veces en menos de un año. Primero, con un cáncer de mama; después, con un melanoma maligno detectado en enero de 2024.

Ferguson ha reconocido que enfrentarse a dos diagnósticos en tan poco tiempo la hizo caer en un estado mental muy oscuro. “No me importa admitir que mi mente se sumió en la oscuridad”, ha confesado recientemente. Como el rey Carlos, ha querido transformar su experiencia en un mensaje de fortaleza y conciencia.

La reflexión del monarca británico ha tenido un gran eco en la sociedad, y no solo en el Reino Unido. Su testimonio demuestra que incluso desde la posición más alta de una monarquía, el cáncer iguala a todos y revela lo mejor de quienes lo enfrentan. Carlos III ha hablado como paciente, pero también como rey con cercanía, humanidad y valentía.