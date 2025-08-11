Camila Parker (reina de Inglaterra) protagoniza una polémica que indigna a Europa

Camila Parker ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, tras protagonizar una nueva polémica relacionada con sus vacaciones de verano. Una información que, sin duda, ha logrado indignar a gran parte de la población europea.

Según parece, el rey Felipe y su familia no son los únicos representantes de la realeza europea que han elegido Grecia para disfrutar de unos días de descanso. Y es que, tal y como ha revelado la prensa británica, Camila también se encuentra en el país mediterráneo, aunque eso sí, sin la compañía de Carlos III.

Camila Parker ha sido captada a bordo del yate Zenobia, propiedad del empresario multimillonario sirio-saudí Wafic Said, conocido por sus convicciones abiertamente conservadoras.

Como era de esperar, estas imágenes no han pasado para nada desapercibidas. Tanto es así que, en apenas unas horas, han despertado un gran número de críticas, entre ellas, la que recoge The Mirror:

“La reina Camila viajaba a algunos de los destinos turísticos más selectos del país mediterráneo. Dado que se supone que la Familia Real británica es estrictamente apolítica, muchos interpretarán que ver a Camila en el barco de un donante multimillonario conservador es una señal equivocada”.

Camila Parker protagoniza una nueva polémica y se convierte en el centro de todas las críticas

Según apunta dicho medio de comunicación, el yate sobre el que ha navegado Camila Parker tiene un valor estimado de 30 millones de libras esterlinas. Es decir, aproximadamente unos 34 millones de euros.

“Aunque no hay indicios de que la esposa del rey haya hecho nada malo, aceptar la hospitalidad de alguien tan influyente en el mundo de la política no es una buena señal”, lamentan en esta publicación. Unas palabras que han aumentado el debate sobre la conveniencia de este viaje en el actual contexto político y social.

A su vez, el diario británico recuerda que, “esto ocurre en un momento en que millones de británicos comunes luchan contra la crisis del coste de la vida”. “Y el rey Carlos ha hablado de recortar los gastos de la realeza”, añaden a continuación.

La ausencia del monarca en el yate ha sido otro de los puntos que han destacado por este medio de comunicación británico. Tanto es así que han aprovechado el momento para continuar con sus críticas hacia Camila Parker:

“Representan al país en todo momento y, siendo sinceros, no es que anden cortos de dinero. Esto no le da buena imagen a Camila Parker… Sobre todo cuando las relaciones entre la realeza y sus allegados se ponen, con razón, en tela de juicio”. Por otra parte, se confirma que el dueño de la embarcación, Wafic Said, no se encontraba a bordo.

Sin embargo, la relación de Wafic Said y la Familia Real británica no es reciente, a pesar de la polémica suscitada por las vacaciones de Camila Parker en su yate. En 2019, Carlos III, entonces príncipe de Gales, organizó una cena en Clarence House para celebrar el 80 cumpleaños del empresario.

Además, su familia figura como mecenas fundadora del actual Fondo Rey Carlos III, anteriormente Fundación Benéfica Príncipe de Gales. Y en más de una ocasión se les ha visto compartiendo palco en Ascot.