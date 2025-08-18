Rocío Carrasco rompe su silencio para confirmar lo de Fidel Albiac: 'Él está...'

Rocío Carrasco ha sorprendido en el aeropuerto de Madrid con unas declaraciones que han dado mucho que hablar. La hija de Rocío Jurado inicia un nuevo proyecto que marcará un antes y un después en su carrera, y lo hace con una sonrisa. Sin embargo, lo más llamativo ha sido su respuesta cuando los periodistas le preguntaron por Fidel Albiac, una reacción que ha confirmado los rumores sobre cómo afrontan esta nueva etapa.

Con total naturalidad, Rocío ha reconocido que su marido también está centrado en sus propios asuntos. "Nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos y las cosas, o sea, él está ocupado", ha comentado.

Sus palabras, sinceras y directas, revelan que, mientras ella afronta este reto en Latinoamérica, Fidel se mantiene en España con sus compromisos personales. ¿Qué significa realmente esta confesión y cómo afectará a la pareja?

Rocío Carrasco confirma que Fidel Albiac estará ocupado mientras ella viaja

La televisiva, que llevaba un tiempo alejada de la pantalla, regresa ahora de la mano de TVE con Hasta el fin del mundo. Se trata de un formato conducido por Paula Vázquez y con aire de aventura, muy al estilo de Pekín Express.

Junto a su inseparable amiga Anabel Dueñas, Rocío recorrerá varios países de Latinoamérica con un presupuesto ajustado y sin acceso a dispositivos electrónicos. Esto la mantendrá totalmente incomunicada durante semanas.

La afirmación ha generado interés, porque evidencia que se encuentran en una etapa de estabilidad donde cada uno sigue su camino. Rocío, consciente de que la distancia será larga, confesó que Fidel lo afronta "pichipichá".

Aunque muchos interpretaron sus palabras como un distanciamiento, lo cierto es que Rocío ha hablado con naturalidad sobre la independencia que han construido. "Él sabe que es una cosa buena para mí y que me apetecía mucho. En todo lo que sea bueno para mí, él lo apoya", añadió con firmeza.

Mientras ella afronta el reto televisivo, Fidel mantiene su vida profesional en España. Sus palabras dejan entrever que ambos han aprendido a apoyarse sin necesidad de estar constantemente juntos.

Una aventura televisiva que marca un nuevo rumbo en la vida de Rocío Carrasco

El formato de TVE la llevará a competir contra otras parejas de famosos en un recorrido intenso por Costa Rica, Ecuador y Bolivia. Para Rocío, este reto supone una experiencia única que ha aceptado en el momento adecuado:

"Ahora sí, sino no lo hubiera podido hacer, pero ahora sí. Estoy perfecta, estoy muy bien". Estas palabras reflejan no solo seguridad, sino también la serenidad de alguien que ha aprendido a valorar su propio tiempo.

En el aeropuerto se ha mostrado exultante, agradecida y con ganas de disfrutar cada segundo del viaje. "Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece una experiencia maravillosa", ha declarado emocionada. A su lado, Anabel Dueñas se ha convertido en el mejor apoyo posible, reforzando la idea de que la amistad será clave para sobrellevar las dificultades del concurso.

Una de las grandes incógnitas que despierta este concurso es cómo reaccionará el público al ver a Rocío en un contexto tan distinto. Ella misma ha reconocido que no sabe si descubriremos un lado inesperado de su personalidad. "La verdad es que no lo sé, pero supongo que, pues eso, Rocío, es eso lo que van a ver", ha explicado.

Con esta frase, la televisiva deja claro que no pretende ofrecer una imagen fabricada. Más bien, quiere mostrarse tal y como es, "una persona normal y corriente", como ella misma se define. Su reto, además de competir, será conectar con el espectador desde la autenticidad.

Con esta declaración, Rocío Carrasco ha dejado claro que la distancia con Fidel Albiac será difícil durante su nuevo reto televisivo. Sin embargo, ha explicado que su marido estará a su lado desde la distancia, apoyándola como siempre ha hecho. ¿Conseguirá Rocío el triunfo en Hasta el fin del mundo?