El entorno del príncipe Harry confirma lo que muchos sospechaban de la Corona inglesa

En un nuevo episodio que agita las aguas ya turbulentas en torno al príncipe Harry. Ailsa Anderson, exsecretaria de prensa de la reina Isabel II durante más de una década, ha decidido romper el tradicional silencio que rige en los pasillos de Buckingham. La que fuera del entorno de Harry se ha pronunciado de forma contundente sobre la actitud del duque de Sussex.

Sus declaraciones, recogidas por The Mail on Sunday, no solo sacuden la imagen pública de Harry, sino que revelan la creciente desconfianza que impera en el seno de la familia real.

| Europa Press

Ailsa Anderson, que en el pasado mantuvo una relación cordial con el príncipe antes de la llegada de Meghan Markle, describe a Harry como una persona “cálida, encantadora y amable”. Sin embargo, en el documental Prince Harry: My Terrible Year no duda en advertir que el hijo menor de Carlos III “ha perdido el rumbo” y debe replantearse su papel. “Deja de ser la víctima y empieza a ser el héroe, empieza a escribir tu propio guion”, le aconseja con dureza.

El príncipe Harry está viviendo un momento difícil y no puede apoyarse en la Corona británica

Estas palabras llegan en un momento crítico para Harry, cuyo año ha estado marcado por la crisis interna en la organización benéfica Sentebale. Y la polémica generada por sus planes de lanzar una nueva iniciativa solidaria en África.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Lejos de suavizar su postura, Ailsa Anderson insiste en que “la gente está cansada de escuchar cómo el príncipe Harry cree que el mundo está en su contra. Y lo terrible que es su vida”.

Uno de los puntos más controvertidos de sus declaraciones es la acusación directa a Harry de exponer públicamente asuntos privados de la realeza. Como el estado de salud del rey Carlos III.

La Corona británica no confiaría en el príncipe Harry

Anderson subraya que “la confianza es fundamental para el monarca”. Y advierte que tanto Carlos III como el príncipe Guillermo temen que, si aceptan de nuevo a Harry en el círculo íntimo, información confidencial podría terminar filtrándose a la prensa.

| Europa Press

Lo que convierte este testimonio en un verdadero terremoto es que proviene de alguien que fue parte del entorno cercano de Harry. Y que, al hablar con franqueza, ha roto una de las reglas no escritas más estrictas de la Corona británica: la lealtad y el silencio absoluto sobre los asuntos internos.

Su decisión de filtrar lo que “la gente realmente piensa de Harry” deja al descubierto el clima de tensión familiar. Además, alimenta la narrativa de que el regreso del duque de Sussex al corazón de la monarquía británica es, por ahora, una posibilidad remota.