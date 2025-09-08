El príncipe Harry reaparece para confirmar la noticia más esperada en Reino Unido

El príncipe Harry vuelve a situarse en el centro de todas las miradas tras su reaparición pública este lunes. El duque de Sussex ha sido fotografiado en Estados Unidos en un movimiento que anticipa la noticia más esperada en Reino Unido. La expectación es máxima y los focos se dirigen hacia él en un momento clave para la monarquía británica.

El hijo menor de Carlos III ha sido captado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de tomar un vuelo que lo llevará de regreso a su país natal. Sin embargo, persisten dudas en torno a su agenda y, sobre todo, a la posibilidad de un reencuentro con su padre. ¿Será esta la ocasión en la que se produzca un acercamiento después de más de un año de distanciamiento?

| Europa Press

El príncipe Harry regresa al Reino Unido tras meses de ausencia

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido no es un hecho menor. Desde que él y Meghan Markle se trasladaron a California en 2020, sus visitas a Londres han sido escasas y marcadas por la tensión familiar. La última vez que Harry vio a su padre fue en febrero, durante un encuentro de apenas 30 minutos en Clarence House, después de que Carlos anunciara públicamente su enfermedad.

Este distanciamiento ha alimentado rumores de ruptura definitiva, aunque allegados del duque sostienen que Harry no ha renunciado a la idea de reconciliación. Según publicó The Sunday Times, un amigo cercano afirmó: "No ha perdido la esperanza de traer a su familia de regreso al Reino Unido". La frase resume el estado de ánimo de un príncipe que, pese a las heridas del pasado, no descarta un futuro en común.

Las fechas no son casuales, ya que su viaje coincide con el aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II. Además, también coincide con la reciente pérdida de Katharine, duquesa de Kent, una figura muy vinculada a la princesa Diana. Este contexto emocional, unido a sus compromisos benéficos, aporta aún más interés a su visita.

El diario The Sun ha sido el primero en confirmar lo que muchos esperaban. Harry ha sido visto en Los Ángeles a punto de tomar un vuelo hacia Londres. Durante esta visita, el príncipe dedicará cuatro días completos a actividades solidarias.

Entre sus compromisos figura la ceremonia de los premios WellChild, el apoyo a Scotty’s Little Soldiers y la Fundación Invictus, además de una donación a Children in Need. Se trata de un itinerario cargado de simbolismo que refuerza su identidad como príncipe comprometido con causas sociales.

Uno de los detalles más llamativos de este regreso es la ausencia de Meghan Markle. La duquesa de Sussex ha optado por permanecer en California, donde cuida de Archie, de siete años, y Lilibet, de cuatro. Esta decisión ha despertado comentarios sobre su papel en la dinámica familiar y sobre cómo afectará a la percepción pública del viaje.

Expertos consideran que la falta de Meghan podría facilitar el reencuentro de Harry con su hermano Guillermo, aunque no hay indicios de que tal reunión vaya a producirse. Rae, en declaraciones recogidas por The Sun, afirmó que "cualquier intento de acuerdo de paz sería imposible sin el príncipe Guillermo y Meghan". Con esta idea, subrayó que la reconciliación real necesita de todos los protagonistas para ser creíble.

Crece la incertidumbre sobre un encuentro entre el príncipe Harry y el rey Carlos

Sin embargo, lo más comentado es la incógnita sobre su un posible reencuentro con su padre. Carlos III se encuentra en Balmoral, a 500 millas de Londres, por lo que la reunión se antoja algo complicada. Según el experto real Charles Rae, "es poco probable que el rey vuelva a volar para tomar una taza de té con Harry".

Aunque fuentes cercanas aseguran que el príncipe Harry estaría dispuesto a aceptar una invitación del rey, lo cierto es que hasta ahora no ha habido ningún movimiento oficial. Desde Buckingham Palace tampoco se le ha ofrecido alojamiento en una residencia real, por lo que el duque se hospedará en un hotel londinense.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

La pérdida de la duquesa de Kent, a los 92 años, añade un matiz especial a la agenda. Su madre, Lady Di, mantenía una estrecha relación con la duquesa, lo que convierte este acto en un momento cargado de simbolismo personal. Harry podría prolongar su estancia para asistir al funeral, un escenario que abriría nuevas oportunidades de un encuentro familiar.

No cabe duda de que el regreso del príncipe Harry a su país natal es un momento cargado de simbolismo y expectación. Su visita de cuatro días revive el debate sobre su relación con Carlos III y la Familia Real. Aunque la incógnita de un encuentro con su padre sigue abierta, lo cierto es que la reaparición del duque de Sussex vuelve a poner al Reino Unido pendiente de sus pasos.