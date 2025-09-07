Última hora en Reino Unido: revelado el nuevo e inesperado plan del príncipe Harry

El príncipe Harry se ha convertido en protagonista de la prensa. Y todo porque se ha destapado una última hora en Reino Unido que nadie esperaba. Se ha puesto sobre la mesa que, en su visita a su país natal, ha introducido un plan inesperado.

Sí, además de su participación en unos premios solidarios y un posible reencuentro familiar, va a asistir a otro evento importante en Nottingham. El mismo servirá para reforzar su papel como figura solidaria y comprometida con las causas sociales.

| Europa Press

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido

Mañana, 8 de septiembre, el príncipe Harry regresará oficialmente a Inglaterra. Lo hará con una cita de enorme significado personal: la gala de los Premios WellChild, en Londres. Este evento solidario se celebrará en un contexto muy especial, ya que coincide con el aniversario del fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II.

Desde hace años, el marido de Meghan Markle es patrocinador de esta iniciativa que pone en valor la fuerza de niños con graves enfermedades. En esta ocasión, su papel será protagonista, porque pronunciará un discurso y entregará el reconocimiento al niño más inspirador del año. Todo un gesto que reflejará la continuidad de su compromiso con la infancia más vulnerable.

Además, este regreso también ha abierto la puerta a rumores sobre un posible reencuentro con su padre, el rey Carlos III. Medios británicos señalan que Harry podría aprovechar su estancia para acercar posturas con la familia Windsor y dar un paso hacia la reconciliación. Una posibilidad que, de confirmarse, marcaría un punto de inflexión en las tensas relaciones que han ocupado titulares en los últimos tiempos.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

El viaje, además, tiene un trasfondo emocional. Y es que retomará su agenda benéfica, pero también revivirá recuerdos ligados a su abuela y al legado de servicio que ella representaba. Un escenario que reforzará su imagen de hombre comprometido a pesar de la distancia y de las diferencias con la realeza británica.

La última hora: un plan inesperado del príncipe Harry en Nottingham que sorprende al Reino Unido

La gran sorpresa de esta visita ha llegado de la mano de una información publicada por la revista People. Según esta fuente, el príncipe Harry ha añadido a su apretada agenda un evento inesperado que tendrá lugar en Nottingham.

En concreto, el martes 9 acudirá al Community Recording Studio (CRS), un centro que trabaja para ofrecer oportunidades creativas a jóvenes en riesgo de exclusión. Allí participará en un acto contra la violencia juvenil, mostrando su interés por una problemática que afecta de forma creciente a las comunidades británicas.

| Europa Press

La noticia no acabará ahí, pues en esta visita, el príncipe Harry anunciará una importante donación destinada a la organización benéfica Children in Need. Este gesto reforzará su papel como referente internacional en la defensa de causas sociales. Una faceta que ha mantenido incluso tras su mudanza a Estados Unidos junto a su mujer y sus hijos.

La inclusión de este acto en su agenda resulta especialmente simbólica. Él combinará la emotividad de los Premios WellChild en Londres con la acción directa en Nottingham. Así, su visita al Reino Unido adquiere gran valor, con un mensaje claro: quiere seguir contribuyendo al bienestar de los más vulnerables, más allá de las fronteras y de las polémicas.