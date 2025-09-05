El príncipe Guillermo toma una decisión que llegará al corazón del príncipe Harry

El pasado fin de semana, el Reino Unido volvió a situar a la Familia Real en el centro de la conversación. El príncipe Harry prepara su regreso a Londres tras casi dos años de ausencia y lo hará en un momento clave para sus vínculos familiares. La posibilidad de un encuentro con el rey Carlos III se asoma en el horizonte, pero una decisión del príncipe Guillermo amenaza con cambiarlo todo.

La intriga es máxima porque Harry no pisa suelo británico desde hace meses, y el tiempo parece jugar en su contra. ¿Será posible que padre e hijo vuelvan a verse en paz, o será Guillermo quien impida que esa reconciliación llegue a producirse?

| Europa Press

El regreso de Harry a Londres y las expectativas puestas en Carlos III

Los desencuentros entre el príncipe Harry y la familia real británica vienen de lejos. Desde que en 2020 se trasladó junto a Meghan Markle a California, los gestos de distanciamiento se han multiplicado. Libros, entrevistas y documentales acentuaron esa brecha, mientras que los lazos con el resto de Windsor se debilitaban.

El último intento de acercamiento se produjo en febrero de 2024, cuando viajó de urgencia a Londres tras conocerse que su padre padecía cáncer. Aquel encuentro privado abrió una tímida vía de comunicación que se conoció en la prensa británica como una "cumbre de paz" no oficial. Sin embargo, la reconciliación quedó pendiente.

Con este contexto, la visita prevista para este 8 de septiembre cobra una fuerza simbólica: coincide con el tercer aniversario del fallecimiento de Isabel II. En esa fecha, Harry tiene previsto acudir a los Premios WellChild, evento benéfico que patrocina desde hace años. La expectativa, sin embargo, no está tanto en su agenda pública, sino en lo que pueda ocurrir entre las paredes del Palacio de Buckingham.

Ese día, Harry regresará oficialmente a Londres tras 20 meses sin encuentros públicos con su padre. La última vez que ambos coincidieron fue en febrero de 2024, cuando la salud de Carlos III ya era motivo de atención. Ahora, con el rey instalado en el Reino Unido y sin viajes oficiales previstos, todo apunta a que padre e hijo tendrían al fin un espacio para conversar.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Según fuentes consultadas por The Mirror, "es evidente que ambas partes están decididas a lograrlo. Nadie pretende fingir que los problemas familiares ya se han resuelto, pero se trata de un comienzo para Carlos y Harry". La declaración añade un matiz optimista: "Por primera vez en mucho tiempo, existe una auténtica sensación de que la reconciliación está al alcance".

Además, el duque de Sussex regresa en un contexto personal delicado. Su recurso contra la reducción de su seguridad en el Reino Unido fue rechazado, lo que aumenta la tensión sobre sus desplazamientos en suelo británico. Pero no es eso lo que más preocupa, sino la decisión que ha tomado el príncipe Guillermo ante la inminente reunión.

El príncipe Guillermo rechaza apoyar la reconciliación entre Harry y Carlos III

La noticia más relevante llega desde el tabloide británico The Mirror, que asegura que el príncipe Guillermo ha tomado una firme decisión respecto a los planes de reencuentro. Según el citado medio, el heredero al trono "rechaza de plano cualquier posibilidad de reconciliación con su hermano".

La fuente es clara: "El príncipe Harry se reunirá con el rey Carlos a su regreso al Reino Unido, pero Guillermo rechaza la reunión". El obstáculo tiene un peso significativo porque Guillermo, como heredero directo, ejerce una influencia determinante en el núcleo de decisiones familiares. Que no respalde ese proceso implica un serio freno a cualquier intento de reconciliación.

El trasfondo de la postura del príncipe de Gales es complejo y se explica, en gran medida, por la pérdida de confianza hacia su hermano. Así lo ha explicado una fuente cercana al diario británico. "Guillermo siente que Harry ha optado por la exposición pública en lugar de en privado y que la familia no puede seguir acaparando titulares cada vez que hay un nuevo contrato".

| Europa Press

Para Guillermo, la cuestión no es de gestos puntuales, sino de confianza rota. Según la prensa británica, considera que desde que Harry y Meghan se instalaron en Norteamérica, se ha erosionado la capacidad de mantener la privacidad familiar. En ese punto coincide el equipo de Palacio, que entiende que cualquier avance pasa porque los Sussex demuestren un compromiso real con la discreción.

El príncipe Guillermo y el príncipe Harry afrontan un nuevo capítulo de su complicada relación en un momento decisivo para la familia real. El regreso del duque de Sussex a Londres abre la puerta a un posible encuentro con Carlos III, aunque parece que Guillermo quiere cerrar cualquier vía de reconciliación. La pregunta ahora es evidente: ¿podrá el vínculo entre padre e hijo superar la barrera que representa la oposición de Guillermo?