El rey Carlos III toma una decisión con el príncipe Harry que casi nadie esperaba

El rey Carlos III ha sorprendido con una determinación que afecta directamente al príncipe Harry y que no ha dejado indiferente a nadie. En medio de las especulaciones por el regreso del duque de Sussex a Reino Unido, se había hablado de reconciliación entre padre e hijo. Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención ha sido el movimiento que el monarca ha hecho en relación a la seguridad del príncipe.

El regreso de Harry, previsto para la próxima semana, ha despertado todo tipo de rumores y comentarios. El duque viajará a Londres para asistir a la entrega de premios de WellChild, la fundación benéfica que apoya a niños con enfermedades graves. La gran incógnita era qué papel jugaría la Casa Real en su visita, y ahora ya se ha conocido la decisión de Carlos III.

Carlos III ha tomado la resolución de que Harry no contará con la seguridad de la Casa Real durante su estancia en el Reino Unido. La noticia ha sorprendido porque se esperaba que, dada la naturaleza pública de sus apariciones, el monarca optara por garantizar su protección oficial. Por el contrario, el hijo menor de Diana de Gales deberá organizar su propia seguridad privada, una medida que pone de manifiesto la distancia que todavía existe con su familia.

Una batalla legal que redefine la posición de Harry dentro de la monarquía

Este desenlace se entiende mejor si se recuerda la batalla judicial que el príncipe mantuvo contra el Ministerio del Interior británico. El príncipe Harry había apelado en varias ocasiones la retirada de su seguridad tras el llamado 'Megxit', alegando que su vida y la de su familia corrían riesgos. Sin embargo, los tribunales rechazaron sus apelaciones y finalmente confirmaron que no contaba con derecho a la misma protección que disfrutan los miembros activos de la familia real.

La decisión del rey Carlos III se enmarca, por tanto, en un contexto de tensiones acumuladas. No se trata únicamente de un tema de seguridad, sino de un mensaje simbólico sobre el lugar que Harry ocupa hoy en la monarquía. El príncipe, pese a seguir siendo hijo del soberano, ha quedado al margen de la institución y ya no goza de los privilegios que tuvo en el pasado.

La intensa agenda del príncipe Harry en Londres sin respaldo del rey Carlos III

Mientras tanto, la agenda de Harry en Londres no será menor. Ha pronunciado un discurso en la gala benéfica y se ha dejado ver con organizaciones y mecenas que han apoyado su trabajo durante años. No obstante, la ausencia de un reencuentro con su padre y el respaldo de la Casa Real ha hecho que el foco se centre en esa decisión que pocos anticipaban.

El regreso del duque ha puesto de relieve, una vez más, las grietas en la relación con su familia. El gesto de Carlos III al no concederle seguridad oficial ha sido interpretado como una medida distante. Y aunque el príncipe Harry seguirá adelante con sus compromisos, la sombra de esa negativa ha marcado lo que debía ser un viaje centrado únicamente en lo benéfico.