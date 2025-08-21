La confesión de Lady Di sobre el rey Juan Carlos I que ahora ve la luz: 'Es un...'

A punto de cumplirse el 28º aniversario de su muerte, Lady Di ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de que haya quedado al descubierto una inesperada confesión que hizo hace años sobre el rey Juan Carlos I.

Durante estos años, no han dejado de salir a la luz algunas de las supuestas infidelidades que el monarca español ha cometido durante su matrimonio. Entre ellas, su supuesto y sonado affaire con Bárbara Rey.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Sin embargo, hace varias décadas comenzó a sonar con fuerza un inesperado rumor relacionado con el presunto acercamiento que se produjo entre Lady Di y el rey Juan Carlos I. Un misterio que ahora ha quedado resuelto, después de que hayan salido a la luz unas reveladoras declaraciones de la princesa de Gales.

Lady Di habló sin tapujos sobre cómo era su relación con el rey Juan Carlos I

Hace décadas, los monarcas españoles consiguieron recuperar su relación con la Corona británica. Tanto es así que, durante cuatro años, Isabel II enviaba a Carlos y Lady Di a Palma para pasar parte de sus veranos en Marivent.

Durante esas visitas, era habitual verlos disfrutar de salidas en barco, posar en las escaleras del palacio y dejar una imagen idílica ante los medios. Una postal que parecía perfecta, aunque la realidad distaba mucho de lo que ocurría tras las puertas de palacio.

| Europa Press

Tal y como ha trascendido, Lady Di no vivió esta experiencia con entusiasmo ni alegría. Así lo dejó plasmado años después su biógrafo Andrew Morton, con quien se sinceró sobre esos veranos en Mallorca.

A pesar de esa dura experiencia, la princesa de Gales regresó en otras muchas ocasiones al archipiélago. Con el paso de los años circularon numerosas teorías acerca del trato que existía entre el rey Juan Carlos I y Diana.

Y es que, aunque ambos posaban en público con sus familias, ofreciendo una imagen de cordialidad, muchos aseguraban que entre ellos había algo más que una simple cordialidad.

| Europa Press

Tanto es así que, mientras los fotógrafos captaban las imágenes estivales, el rey Juan Carlos I tenía actitudes de coqueteo con Lady Di. “Flirteó con Juan Carlos, pero inocentemente, como haría cualquier mujer. ¿Cómo no iba a hacerlo, si Carlos era como un cascote de hielo?”, explicó en su momento Lady Collin, experta en Casa Real.

Por aquel entonces, la princesa atravesaba un momento difícil marcado por el desinterés de Carlos. De hecho, el heredero británico llegó a dejarla sola con sus hijos en Marivent en más de una ocasión. Momentos que compartía con el monarca español, fortaleciendo poco a poco la relación.

“Es un mujeriego… Sé que es absurdo, pero estoy segura de que le gusto. Ha coqueteado, incluso delante de la reina”, llegó a decirle a su guardaespaldas Ken Wharfe. “Es un sobón”, añadió con contundencia.

| HBO Max

Durante un tiempo se creyó que entre Juan Carlos y Lady Di solo hubo un flirteo. Sin embargo, con los años fueron apareciendo más testimonios y versiones que dieron otra dimensión a la historia.

En el libro Juan Carlos I: el rey de las 5000 amantes, Amadeo Martínez Inglés detalló algunos relatos del propio monarca sobre sus conquistas. En esas conversaciones, mencionaba a Diana entre sus romances de verano. Una situación que habría generado cierto malestar tanto en Sofía como en Carlos.

Una especulación que cobró más fuerza con la obra sobre los Windsor escrita por Kitty Kelly. La autora aseguró que el rey de España envió 45.000 dólares a Diana el mismo año de su muerte. El dinero habría sido para ayudarla a salir de un chantaje tras ser grabada en su gimnasio sin consentimiento.

No obstante, tanto el rey emérito como la princesa de Gales tenían, en paralelo, otras historias sentimentales. Según su guardaespaldas, Lady Di confesó en Mallorca que mantenía una relación con James Hewitt. Por su parte, el rey Juan Carlos I compartía sus veranos con un grupo cercano en el que estaba Marta Gayá, todavía hoy una figura muy relevante en su vida.