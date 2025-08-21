Miranda Rijnsburger, 59 años: 'Ese día me fracturé una vértebra y también la nariz'

Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, ha vuelto a acaparar titulares al ofrecer detalles inéditos de su vida. Durante décadas, el público la ha conocido como la mujer del cantante, pero apenas se sabe de su pasado y sus experiencias personales. En una entrevista para Vanity Fair, la holandesa de 59 años ha repasado desde sus primeros años hasta episodios que marcaron su vida.

Ha sido precisamente en esta conversación donde Miranda ha desvelado que “ese día me fracturé una vértebra y también la nariz”, refiriéndose a un accidente que sufrió siendo muy joven. La holandesa recordó que tenía 19 años y estaba de viaje en Alemania, en una estación de esquí de Sauerland, cuando todo ocurrió. La caída le produjo un dolor intenso y un susto mayúsculo, que la obligó a ser trasladada a un hospital en Holanda para recibir atención.

| Europa Press

Según ha relatado, aquel accidente truncó temporalmente sus planes y la obligó a someterse a un proceso largo de recuperación. Durante seis meses, Miranda tuvo que someterse a rehabilitación antes de poder retomar su vida cotidiana con normalidad. Pese a la gravedad de la lesión, la modelo ha asegurado que aquella experiencia le enseñó resiliencia, y la preparó para afrontar otros retos en su vida personal y profesional.

Una historia marcada por la superación

Rijnsburger también ha recordado cómo la caída no impidió que siguiera adelante con sus estudios y su carrera. Tras superar el accidente, se mudó a Rotterdam y retomó sus planes de vida. La holandesa ha reconocido que aquel episodio sigue presente en su memoria, pero asegura que ha aprendido a vivir con ello sin que afecte su día a día.

| Europa Press

El accidente también guarda un curioso paralelismo con la vida de Julio, quien sufrió un accidente de tráfico que cambió el rumbo de su carrera. La pareja ha compartido no solo una vida de lujo y fama, sino también experiencias de dolor y recuperación que los han unido. Miranda ha confesado que estas vivencias las han fortalecido como pareja y como familia, destacando la importancia del apoyo mutuo.

El encuentro inesperado entre Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias que dio paso a una vida compartida

Julio Iglesias y Miranda se conocieron de manera inesperada en el aeropuerto de Yakarta en 1990. La joven de 25 años viajaba a Indonesia por trabajo mientras Julio Iglesias estaba de gira por Asia, y tras su invitación a un concierto comenzó su relación. Hoy, Miranda es madre de cinco hijos y mantiene con ellos un vínculo cercano, hablándoles en inglés mientras Julio lo hace en español, preservando así la riqueza cultural de su familia.

Miranda Rijnsburger sigue siendo un referente de elegancia y discreción. Sin embargo, sus declaraciones recientes revelan que detrás de esa imagen se encuentra una mujer con historia, fuerza y carácter. Junto a su marido, Julio Iglesias, afronta la vida con determinación y cercanía, mostrando resiliencia y compromiso con su familia.