Increíble lo que sucederá en 'Sueños de libertad' tras nacer el bebé de Alba Brunet

Este jueves, 21 de agosto, Sueños de Libertad va a volver a dejar sin palabras a todos sus fans con lo que sucederá durante su episodio número 376. Entrega que se emitirá en Antena 3 horas después de que la actriz Alba Brunet haya dado la bienvenida a su bebé.
Hace unas horas, Alba ha regresado a sus redes con una publicación muy especial. En ella, y junto a su marido, el también actor Pep Ambrós, han anunciado el nacimiento de su primer hijo.
“Nos explota el corazón”, ha escrito la actriz Alba Brunet, desvelando además el nombre que han escogido para el pequeño: Rai. Una entrañable publicación en la que también han compartido una serie de imágenes.
En ellas, podemos ver a la pareja y al pequeño Rai disfrutando de un precioso atardecer junto al mar, aunque eso sí, sin quitarle la vista de encima al recién nacido. Una estampa de lo más íntima y familiar que, de seguro, se va a convertir en una de sus favoritas.
Ahora, unas horas después de que Alba Brunet haya compartido con todos sus seguidores el nacimiento de su primer hijo, Sueños de Libertad regresa a Antena 3 con su última entrega. Episodio que, como era de esperar, no va a dejar indiferente a nadie.
Tras el nacimiento del primer hijo de Alba Brunet, Sueños de Libertad regresa a Antena 3 con una sorprendente entrega
Hoy, en Sueños de Libertad, Luz se enfrentará a Joaquín por anteponer la productividad de la empresa frente a la integridad de los empleados. La tensión entre ambos aumentará cuando la discusión saque a la luz las carencias en las medidas de protección.
Al mismo tiempo, Begoña volverá a explotar contra Andrés. “Entiendo que quisierais a don Pedro fuera, pero no a costa de la salud de los trabajadores”, le recriminará la enfermera.
Mientras tanto, Gabriel mantendrá una misteriosa conversación secreta. “Isabel, mi amor, claro que tengo ganas de verte… Espera que vuelva a París y vamos juntos a verla”, dirá. Por su parte, María no dudará en interrogarle tras escucharle hablar con alguien desconocido.
Por otro lado, Pelayo incrementará la presión sobre Marta y Fina, personaje interpretado por la actriz Alba Brunet. “Sé que no es fácil hacer como que no ha pasado nada, pero es esencial para estar a salvo”, insistirá con determinación.
Su advertencia alcanzará un tono inquietante cuando le recuerde a Fina: “Como responsable del asesinato de Santiago, podrían condenarte a muerte”. Palabras que, sin duda, encenderán todas las alarmas entre los fans de Sueños de Libertad.
Por su parte, Cristina quedará impactada al recibir un sobre lleno de dinero. La situación se complicará tras una dura conversación con Irene, en la que saldrán a relucir heridas sin cerrar. “No sé si volveremos a verle… ni qué habría sido de nosotros si mi hermano no hubiera hecho lo que hizo”, reconocerá Irene.
Finalmente, don Pedro le revelará a Digna un secreto sobre Damián. “Contrató un detective para espiarme… se infiltró como técnico de seguridad. Pero para eso tuvo que posponer la revisión auténtica”.