'Pasapalabra' desvela una noticia personal sobre Rosa y ella responde: 'Estamos...'

El equipo de Pasapalabra ha dejado a más de uno sin palabras tras dejar al descubierto una noticia muy personal sobre Rosa Rodríguez: “Estamos en familia”. Confesión a la que la concursante gallega no ha tardado en reaccionar.

Este jueves, 7 de agosto, Rosa y Manu volvieron a protagonizar un intenso y emocionante cara a cara durante el Rosco de la tarde. Prueba en la que, una vez más, midieron sus fuerzas por un bote acumulado de 1.966.000 euros.

| Atresmedia

Sin embargo, y aunque los concursantes volvieron a empatar durante dicho desafío, fue Damián Moyá quien logró convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo después de desvelar una noticia muy personal sobre la participante gallega.

Y es que, segundos después de que Roberto Leal diera el pistoletazo de salida a la última emisión de Pasapalabra, el invitado dejó al descubierto qué le une a Rosa: “Estamos en familia”.

Un invitado de Pasapalabra deja al descubierto una inesperada información relacionada con Rosa

Este jueves, Lidia Torrent, Patricia Yurena, Damián Moyá y Juan Ibáñez acudieron al plató de Pasapalabra para participar en su segunda jornada dentro del formato. Intervención en la que ayudaron a Rosa y Manu a conseguir segundos extra para su enfrentamiento en El Rosco.

| Atresmedia

Tal y como pudimos ver, la jornada estuvo marcada por anécdotas, bromas y la complicidad entre los invitados y los concursantes. Un ambiente distendido que favoreció el surgimiento de momentos divertidos que conectaron con el público.

Sin embargo, fue en la ronda de presentaciones cuando Moyá sorprendió a Roberto Leal, a sus compañeros, a la audiencia y a los telespectadores con un curioso dato. Información que estaba directamente relacionada con Rosa.

“Estaba hablando con Rosa que los dos somos medio argentinos y no sabíamos que teníamos cositas en común”, aseguró el colaborador de El Hormiguero. Una confesión que, como era de esperar, generó un gran revuelo en el plató de Pasapalabra.

Tanto es así que, ante esta inesperada confesión, el presentador del formato quiso saber si el invitado tenía familia argentina. Momento en el que Moyá explicó que su madre es originaria de allí, igual que la de Rosa: “Estamos en familia”.

En este momento, y tras la confesión del colaborador de televisión, Roberto Leal quiso saber si ambas eran de Buenos Aires. “Sí, ella de Quilmes, que allí fabrican buena cerveza y mi madre de Buenos Aires, de los buenos, no de los malos”, le respondió Damián Moyá, entre risas.