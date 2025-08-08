Anabel Pantoja, prima de Kiko Rivera, hace un parón y confiesa: 'Hemos tenido...'

Anabel Pantoja, prima del conocido Kiko Rivera, ha decidido tomar un respiro en medio de un año que no ha sido precisamente fácil para ella. Los últimos meses han estado marcados por diversos episodios que han afectado tanto su vida personal como su salud. Esta pausa llega en un momento en el que la influencer parece necesitar hacer una pausa para ordenar sus prioridades y recuperarse.

Durante este tiempo complicado, Anabel ha tenido que lidiar con situaciones delicadas, entre ellas el ingreso hospitalario de su hija, lo que derivó en una investigación por posibles malos tratos. Además, no han faltado los contratiempos, como la pérdida de sus maletas y una caída que provocó una lesión en el brazo. Todos estos factores han hecho que la joven se plantee la necesidad de tomarse un respiro.

| Instagram, @anabelpantoja00

Para afrontar esta etapa, Anabel y su familia han optado por un viaje que, aunque debía ser una escapada para desconectar, también ha traído retos. Durante unas vacaciones a bordo de un crucero, la influencer ha sufrido un golpe de calor en Florencia, lo que le ha obligado a detenerse. "Hemos tenido que parar", confesaba en una publicación reciente en Instagram.

La prima de Kiko Rivera, Anabel Pantoja, revela los retos y momentos clave de su viaje familiar

Así lo ha explicado Anabel Pantoja en sus redes sociales, donde ha detallado que el intenso calor de la ciudad la ha dejado mareada y con baja tensión. Además, ha recomendado prudencia a quienes visiten lugares con temperaturas elevadas, sugiriendo ver la ciudad a primera o última hora del día. Poco después, ha confirmado que ya se ha recuperado y ha podido continuar disfrutando del viaje.

| Instagram, @anabelpantoja00

En medio de este viaje, Anabel y su pareja han celebrado el cumpleaños de David, un momento especial que ambos aprovecharon para disfrutar juntos y compartirlo. La influencer ha destacado cómo, a pesar de las dificultades, han encontrado en su relación un pilar fundamental para seguir adelante. De hecho, han celebrado ya varios cumpleaños juntos en diferentes destinos, demostrando la importancia de vivir el presente y apoyarse mutuamente.

Anabel Pantoja, prima de Kiko Rivera, y David Rodríguez: una relación sólida que afronta un necesario parón

Desde que se conocieron en 2023 durante la gira americana de Isabel Pantoja, Anabel y David han forjado una relación sólida. La diferencia de edad no ha sido un obstáculo para ellos, que siguen construyendo una vida en común a pesar de las dificultades. Este parón anunciado por Anabel representa un momento necesario para cuidar de sí misma y de los suyos, y retomar con fuerza su camino.

Este descanso se ha convertido en una oportunidad para que Anabel ponga en primer plano su bienestar y el de su familia. Los acontecimientos recientes le han recordado que no siempre es posible mantener el ritmo habitual sin que la salud física se resienta. Por ello, ha decidido mostrarse transparente con sus seguidores, subrayando la importancia de detenerse cuando el cuerpo lo exige.