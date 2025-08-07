Logo es.xcatalunya.cat
Una mujer con cabello castaño y un traje claro está en primer plano, mientras que en un círculo rojo se ven tres niños sentados juntos.
Nadie esperaba la última hora de Kate Middleton y sus hijos | Europa Press
Gente

La Corona británica llega a un acuerdo: Kate Middleton lo cumple y sigue con sus hijos

Kate Middleton ha llegado a un pacto con la Corona británica para poder seguir disfrutando de sus vacaciones en familia

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

El pasado miércoles, la princesa de Gales ha reaparecido, al menos, lo ha hecho en redes sociales. Su regreso ha sorprendido a muchos. Todo indicaba que Kate Middleton seguía inmersa en unas exclusivas vacaciones junto al príncipe Guillermo y sus hijos, Charlotte, George y Louis.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado a través de un vídeo difundido por la asociación Early Childhood, en él se ha visto a Kate visitando un centro dedicado al bienestar infantil. Ha lucido un traje clásico en verde botella y ha aparecido tranquila, sonriente y muy elegante. El proyecto tiene como objetivo la concienciación sobre el desarrollo cerebral en la primera infancia.

Mujer de cabello castaño con saco verde escuchando atentamente durante una conversación en un entorno profesional
La princesa Kate ha reaparecido a través de un video en las redes sociales | Instagram, @princeandprincessofwales, @earlychildhood

Pero el vídeo no ha sido reciente debido a que el encuentro no ha tenido lugar en los últimos días. La grabación ha sido anterior y Kate Middleton ha seguido de vacaciones junto a su familia. El destino se ha mantenido en secreto y no se han conocido detalles sobre su ubicación.

Kate Middleton sigue presente en la Corona británica con su aparición en redes

Ha sido, en realidad, una estrategia de comunicación debido a que el equipo de la princesa lo ha orquestado cuidadosamente. El objetivo: mantener la imagen de la corona en la esfera pública, incluso durante sus ausencias. No ha sido la primera vez y en otras ocasiones, su perfil oficial ha compartido contenido mientras ella descansaba.

Este recurso ha proyectado una imagen de continuidad institucional y ha transmitido compromiso, aunque no haya estado físicamente presente. Su última aparición pública ha tenido lugar el pasado 13 de julio. Asistió a la final de Wimbledon, en Londres, con el príncipe Guillermo y dos de sus hijos.

Un tenista recibe un trofeo de una mujer vestida de azul en una cancha de tenis mientras el público y el equipo aplauden al fondo
La última vez que se vio a Kate Middleton fue en la final de Wimbledon | Instagram, @princeandprincessofwales

Louis no estuvo en esa ocasión. Allí, también coincidió con el rey Felipe VI de España y mantuvieron una charla distendida en el vestíbulo del estadio.

Kate Middleton sigue con sus vacaciones en familia junto a sus hijos

Kate y Guillermo han cuidado siempre el equilibrio entre su vida privada y su rol institucional. Han priorizado su papel como padres y aun así, no han descuidado su presencia digital. Desde que comenzaron las vacaciones, han continuado activos en redes.

Mujer con saco verde sonriendo junto a una ilustración en un caballete
Kate Middleton sigue mostrando su compromiso con la Corona a pesar de estar de vacaciones | Instagram, @princeandprincessofwales, @earlychildhood

Además, han considerado una mudanza y han pensado en trasladarse a Fort Belvedere. Han pasado tres años desde que convirtieron Adelaide Cottage en su hogar en Windsor. Este posible cambio ha reflejado su deseo de privacidad y estabilidad.

Kate Middleton ha cumplido con el acuerdo establecido con la Corona. Ha grabado el contenido previamente. Así, ha podido disfrutar de sus hijos sin dejar de cumplir su papel público.

