La Corona británica llega a un acuerdo: Kate Middleton lo cumple y sigue con sus hijos

El pasado miércoles, la princesa de Gales ha reaparecido, al menos, lo ha hecho en redes sociales. Su regreso ha sorprendido a muchos. Todo indicaba que Kate Middleton seguía inmersa en unas exclusivas vacaciones junto al príncipe Guillermo y sus hijos, Charlotte, George y Louis.

Sin embargo, la sorpresa ha llegado a través de un vídeo difundido por la asociación Early Childhood, en él se ha visto a Kate visitando un centro dedicado al bienestar infantil. Ha lucido un traje clásico en verde botella y ha aparecido tranquila, sonriente y muy elegante. El proyecto tiene como objetivo la concienciación sobre el desarrollo cerebral en la primera infancia.

Pero el vídeo no ha sido reciente debido a que el encuentro no ha tenido lugar en los últimos días. La grabación ha sido anterior y Kate Middleton ha seguido de vacaciones junto a su familia. El destino se ha mantenido en secreto y no se han conocido detalles sobre su ubicación.

Kate Middleton sigue presente en la Corona británica con su aparición en redes

Ha sido, en realidad, una estrategia de comunicación debido a que el equipo de la princesa lo ha orquestado cuidadosamente. El objetivo: mantener la imagen de la corona en la esfera pública, incluso durante sus ausencias. No ha sido la primera vez y en otras ocasiones, su perfil oficial ha compartido contenido mientras ella descansaba.

Este recurso ha proyectado una imagen de continuidad institucional y ha transmitido compromiso, aunque no haya estado físicamente presente. Su última aparición pública ha tenido lugar el pasado 13 de julio. Asistió a la final de Wimbledon, en Londres, con el príncipe Guillermo y dos de sus hijos.

Louis no estuvo en esa ocasión. Allí, también coincidió con el rey Felipe VI de España y mantuvieron una charla distendida en el vestíbulo del estadio.

Kate Middleton sigue con sus vacaciones en familia junto a sus hijos

Kate y Guillermo han cuidado siempre el equilibrio entre su vida privada y su rol institucional. Han priorizado su papel como padres y aun así, no han descuidado su presencia digital. Desde que comenzaron las vacaciones, han continuado activos en redes.

Además, han considerado una mudanza y han pensado en trasladarse a Fort Belvedere. Han pasado tres años desde que convirtieron Adelaide Cottage en su hogar en Windsor. Este posible cambio ha reflejado su deseo de privacidad y estabilidad.

Kate Middleton ha cumplido con el acuerdo establecido con la Corona. Ha grabado el contenido previamente. Así, ha podido disfrutar de sus hijos sin dejar de cumplir su papel público.