El anuncio del príncipe Harry que ha dejado muy desconcertado al rey Carlos III

El príncipe Harry vuelve a ser noticia con un anuncio que ha sorprendido y desconcertado a su padre, el rey Carlos III. La relación entre ambos ha estado marcada por altibajos y ahora esta decisión ha complicado aún más el vínculo familiar. Aunque Harry ha buscado distanciarse de la familia real, sus actos siguen generando repercusiones dentro del palacio.

Recientemente, Harry ha decidido abandonar la fundación Sentebale, una organización benéfica que fundó para honrar el legado de su madre, Diana de Gales. Esta renuncia no se tomó a la ligera, y supone un duro golpe para la imagen del príncipe y el rey Carlos, que esperaba que Harry mantuviera su compromiso familiar. El motivo que ha impulsado esta retirada responde a un conflicto interno con Sophie Chandauka, presidenta del consejo de administración de Sentebale.

La tensión entre Harry y Chandauka ha escalado durante meses, con acusaciones cruzadas que llegaron a involucrar también a Meghan Markle. La presidenta acusó al príncipe y a otros miembros fundadores de acoso y un ambiente tóxico dentro de la organización. Sin embargo, la investigación oficial de la Charity Commission for England and Wales ha exonerado a Harry de cualquier conducta indebida, señalando que no se encontraron pruebas que respalden las acusaciones.

El príncipe Harry defiende su inocencia mientras el rey Carlos III observa atento

A pesar de la absolución, el informe no pasó desapercibido para el organismo regulador, que criticó duramente la falta de resolución interna de los conflictos. La Comisión advirtió que la prolongada disputa dañó gravemente la reputación de Sentebale, poniendo en riesgo la confianza pública en las organizaciones benéficas en general. Esta situación representa un problema para todos los implicados, sobre todo para los beneficiarios de la fundación.

En respuesta a la publicación del informe, el príncipe Harry emitió un comunicado a través de su portavoz en el que se reafirmó su inocencia y criticó la gestión de Chandauka. Destacó que, aunque fue declarado inocente, las acciones de la presidenta podrían afectar negativamente a los niños a los que la fundación apoya. Esta declaración deja claro el descontento del duque y su preocupación por el futuro de Sentebale sin su participación.

La elección del príncipe Harry complica aún más su relación con el rey Carlos III

Finalmente, según fuentes próximas y el periodista Simon Perry de la revista People, Harry y el príncipe Seeiso han decidido no volver a formar parte de la organización. Esta elección, que llega en un momento delicado para el duque, ha dejado desconcertado a Carlos III, quien esperaba un papel más conciliador de su hijo. La ruptura definitiva con Sentebale marca otro capítulo en la complicada relación entre Harry y la Corona.

Este anuncio supone una nueva etapa para el príncipe Harry, decidido a continuar su camino lejos de las instituciones y responsabilidades tradicionales de la familia real. Aun así, sus decisiones siguen teniendo un impacto considerable en la percepción pública y, por supuesto, en su relación con el rey Carlos III.