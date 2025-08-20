Importante, hoy en 'La Promesa': María Castro descubre algo que nadie había esperado

En el episodio de hoy de La Promesa, la historia de Pía, interpretada por María Castro, se convierte en el epicentro de un giro que nadie había previsto. Ricardo, atrapado en una situación sin salida, se verá obligado a compartir con ella una revelación que cambiará por completo la forma en que afrontan el futuro inmediato.

La Promesa vuelve a dejar claro por qué mantiene la atención del público. Con sus tramas cruzadas, pasiones ocultas y secretos familiares, logra mantener viva la tensión en cada entrega. ¿Qué nuevas consecuencias traerá el descubrimiento de Pía y cómo afectará a los demás personajes?

| RTVE

María Castro vive en La Promesa un descubrimiento inesperado que sacude a Pía

La trama principal del capítulo de hoy de La Promesa coloca a Pía, encarnada por María Castro, ante una situación inesperada. Ricardo, sin posibilidad de continuar ocultándolo, se abre con ella y le confiesa las dificultades que atraviesa para conseguir la nulidad matrimonial con Ana.

Este reconocimiento no es menor, pues coloca sobre la mesa un dilema que puede transformar las relaciones en el palacio. La confesión de Ricardo supone un giro narrativo que también golpea de lleno a Pía, obligándola a replantearse su papel en su entorno.

| RTVE

El contraste entre lo que ambos habían proyectado y la cruda realidad que ahora enfrenta Ricardo añade un nivel de tensión dramática de gran impacto. En capítulos anteriores de La Pormesa, los personajes habían logrado mantener cierta calma en medio de las tormentas personales, pero este obstáculo demuestra que los secretos siempre salen a la luz.

El resto de historias de La Promesa intensifica la tensión en el palacio

Mientras Pía enfrenta este descubrimiento junto a Ricardo, el capítulo de hoy también avanza en otras líneas narrativas que aportan fuerza al conjunto. Una de las más llamativas es la evolución del romance entre Curro y Ángela, que vive su etapa más intensa y prometedora. Sin embargo, la felicidad del joven se ve ensombrecida al asumir que su regreso a La Promesa ya no responde al motivo inicial.

| RTVE

Tras la detención de Lorenzo, al que culpa de la muerte de Jana, Curro se enfrenta a un dilema existencial. Su objetivo de hacer justicia parece cumplido, pero la pregunta sobre si aún tiene sentido permanecer en el palacio lo atormenta. Pese a ello, Ángela se convierte en la razón más poderosa para no dar un paso atrás.

La sorpresa del día, sin embargo, recae sobre Vera, que ansía noticias de su hermano. Cuando al fin llega una visita, descubre con desconcierto que no es él quien cruza las puertas del palacio.

| RTVE

En paralelo, la tensión crece entre Martina y Catalina. El enfrentamiento entre ambas jóvenes alcanza niveles insostenibles y obliga a Alonso a buscar apoyos estratégicos en aliados poco habituales. Su participación añade complejidad al conflicto, pues el marqués no se limita a observar, sino que interviene en busca de un equilibrio que parece cada vez más lejano.

Por su parte, Manuel sigue pendiente de la decisión de Leocadia sobre la venta que tanto le preocupa. La dama retrasa su respuesta con la clara intención de que el joven cambie de opinión, pero sus intentos parecen en vano. El peso de las sospechas de Manuel no deja de crecer y abre un nuevo enfrentamiento con Alonso, que vuelve a tensar la relación entre padre e hijo.

| RTVE

El capítulo de hoy de La Promesa sitúa a María Castro en el centro de una revelación que cambia el rumbo de Pía y Ricardo. A su vez, los demás personajes viven historias que refuerzan el dramatismo del palacio. ¿Qué nuevas consecuencias traerán estos giros en el futuro de la serie?