Bertín Osborne (70 años) desvela por primera vez el nombre de su 'hijo secreto'

Bertín Osborne ha sorprendido al público con una revelación que muchos llevaban años esperando. El cantante y presentador de 70 años ha dado un paso al frente respecto a uno de los temas más delicados de su vida personal. Por primera vez, ha hablado abiertamente de su hijo menor, fruto de su relación con Gabriela Guillén, y ha compartido públicamente su nombre.

Lo ha hecho en una exclusiva para la revista ¡Hola!, protagonizando junto a Gabriela y su hijo la portada de este miércoles. La imagen ha dejado sin palabras a todos, ya que ambos han mostrado al mundo a su hijo, Arian David, quien cumplirá dos años. El nombre del pequeño se ha mantenido en secreto desde su nacimiento, pero ahora ha sido confirmado por el propio Bertín.

| Europa Press

En las imágenes del reportaje, Bertín Osborne aparece con su hijo en brazos, ofreciendo una estampa familiar que nadie esperaba ver. La revista ha calificado esta fotografía como histórica, y no es para menos, pues marca un antes y un después en la complicada historia entre Bertín y Gabriela. Su hijo es el primero para ella y el séptimo para él, pero hasta ahora había permanecido totalmente alejado de los focos.

Bertín Osborne y la difícil aceptación de la paternidad

Para comprender el alcance de esta decisión, hay que remontarse a finales de 2023, cuando Gabriela anunció que estaba embarazada. En aquel momento, Bertín no quiso asumir la paternidad del bebé, lo que provocó una gran polémica pública y una batalla legal. Finalmente, tras varios desencuentros y procedimientos judiciales, el comunicador reconoció legalmente a Arian David como su hijo.

Desde entonces, la relación entre Bertín y Gabriela ha mejorado notablemente. Aunque no son pareja, ambos han optado por mantener una relación cordial por el bien del menor. Y aunque no han posado juntos en las fotos del reportaje, han acordado hacer pública la identidad del niño y presentarlo oficialmente.

| Mediaset, esp.xcatalunya.cat

Según ha confesado Bertín, esta decisión no ha sido fácil, pero la ha tomado con convicción. “Yo nunca quise ser padre otra vez, pero vale, lo soy”, ha declarado en la entrevista, con un tono sincero. Además, ha asegurado que, a partir de ahora, hará todo lo que esté en su mano para apoyar al niño.

El esfuerzo de Gabriela y Bertín Osborne por una relación saludable

Por su parte, Gabriela ha insistido en que su intención nunca fue generar un conflicto. Ella creció sin padre y no quería que su hijo viviera lo mismo. Por eso ha luchado desde el principio para construir una relación sana entre Arian y Bertín, y poco a poco lo ha conseguido.

En las declaraciones, Bertín ha explicado que ha comenzado a pasar tiempo con el pequeño y que ha disfrutado mucho de esos momentos. Ha reconocido que tener un hijo a su edad no es sencillo, pero que ha aceptado su papel y está dispuesto a asumir sus obligaciones. “Lo que quiero es darle normalidad a una situación complicada”, ha afirmado.

La nueva etapa de Bertín Osborne junto a su hijo

El parecido entre padre e hijo no ha pasado desapercibido. Según la revista, Arian David ha heredado la sonrisa pícara de Bertín Osborne y varios de sus rasgos físicos. “El niño es una monada, cariñosísimo, un amor”, ha señalado, dejando claro que se siente orgulloso de su hijo.

En estos momentos, el presentador asegura estar centrado en sí mismo, pero también dispuesto a acompañar a Arian en su crecimiento. Ha prometido apoyar su educación y bienestar, ofreciendo todo lo que esté en su mano. Así, Bertín Osborne ha desvelado no solo el nombre de su hijo secreto, sino también una nueva faceta de sí mismo como padre presente.